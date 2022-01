PRD reprocha golpe a veracruzanos con aumento a impuestos y multas

El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, criticó al Gobierno del Estado por asestar un "duro golpe" a los bolsillos de los ciudadanos con el incremento de impuestos.En ese sentido, es expuso que la recién aprobada Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, por la mayoría de MORENA en el Congreso Local, aumenta en un 24 por ciento los gravámenes, en 39 por ciento los derechos y las multas hasta un 57 por ciento."Cuando los mexicanos enfrentamos la peor cuesta de enero en más de dos décadas por el incremento de precios y la caída de ingresos que reducen la capacidad adquisitiva de las familias, Veracruz ha dado un nuevo y duro golpe a los bolsillos de los ciudadanos incrementando la recaudación fiscal, aumentando el costo de los servicios públicos, permisos y derechos que cobra el Gobierno Estatal a la población", cuestionó Cadena Martínez.Detalló que el Impuesto Especial Sobre Producción (IEPS), que aplica el Ejecutivo Federal a algunos productos como refrescos embotellados, cigarros, alcohol, cerveza, gasolinas y diésel subió en promedio un 8 por ciento.El líder del "sol azteca" en la Entidad acotó que los aumentos se verán al pagar los derechos vehiculares, donde además se cobra obligatoriamente El Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación que según él aumentó su costo en un 31.20 por ciento.Entre tanto, el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (3 % a la Nómina), que representa el 78 por ciento del total de los impuestos locales, incrementó nominalmente 16.32 por ciento; por lo que lamentó que la recaudación fiscal en Veracruz no se haga pensando en las dificultades económicas de los ciudadanos.“Sino más bien de apretar a la población sin importar si se pierden fuentes de empleo, si se empobrece a las familias o si más negocios caen en banca rota; Los ingresos del gobierno por cobro de impuestos, permisos y servicios carecen de transparencia y nadie tiene la certeza de cómo se aplicarán para para atender las necesidades de la población y las carencias de la sociedad que en los últimos tres años se han incrementado”, afirmó.Cadena Martínez reiteró que la administración cuida sus ingresos, sin prestar atención a las condiciones económicas de la población que empobrece, carece de empleo, no tiene educación de calidad o no recibe la atención médica que merece.