PRD repudia que hospitales den prioridad a jóvenes enfermos de coronavirus

Ahora que el país entró a la Fase 3 por la pandemia a causa del virus COVID-19, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática apoyará con amparos a los posibles enfermos a quienes se les excluya de la atención médica.



Jesús Alberto Velázquez Flores, dirigente en Veracruz del PRD, dijo que a través de la campaña “Yo te defiendo” se apoyará jurídicamente a los adultos mayores y a quienes tengan una enfermedad crónica, que llegaran a contagiarse de Coronavirus y que no reciban atención médica en los hospitales.



Cabe señalar que recientemente causó polémica la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, que determinaba en caso de emergencias en hospitales del país, privilegiar la atención a los pacientes jóvenes con coronavirus sobre las personas de la tercera edad y sobre las personas con enfermedades crónicas con el objetivo de salvar el mayor número de vidas posible.



Tras el rechazo de expertos de la UNAM a la Guía, el Consejo de Salubridad General (CSG) terminó por definir el documento como un “Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica”.



Con la Fase 3 de la pandemia es inevitable un incremento de contagios y por consecuencia, la saturación de los hospitales, por ello, el equipo de abogados del PRD, responsable de la referida campaña que apoya a los enfermos de cáncer que no reciben sus medicamentos, también atenderá a los enfermos contagiados de COVID-19.



Los números telefónicos a los que pueden llamar para asesoría jurídica gratuita son: 228 211 7214, 228 846 1970 y 228 170 4238.



Aseveró que privilegiar la atención médica a jóvenes sobre un grupo determinado de personas es una medida discriminatoria y atentatoria contra los derechos humanos elementales de los individuos.



Expuso que las consecuencias de la pandemia no fueron previstas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora se toman medidas drásticas que atentan contra los gobernados y una de las salidas, con el argumento de una situación extraordinaria, es dejar morir a la gente.



“Si ya sabían lo que iba a pasar, si ya sabían que el virus tarde o temprano llegaría a México, se hubieran parado esas obras faraónicas que quiere hacer el Presidente y destinar el recurso a la ampliación y equipamiento de la red hospitalaria”.



Expuso que en México hay una crisis grave en el Sector Salud por la falta de espacios y equipamiento para atender a todos los enfermos y a los que se van a contagiar de COVID-19, toda vez que el Gobierno no pudo hacer frente a la situación y ahora con una medida nada ética, inmoral e inhumana, busca soluciones que ponen en peligro la vida de muchas personas.



Por esa razón, Velázquez Flores añadió que en Veracruz se emprenderá la lucha jurídica para defender el derecho humano y constitucional a la salud y el equipo de abogados apoyará a las personas de la tercera edad o con enfermedades crónicas que se contagien del virus y no reciban atención médica.



Reconoció que puede ser complicado, ya que se trata de una disposición, sin embargo, ninguna norma puede estar por encima de la Constitución Política del país, por lo que la lucha jurídica se hará.



“Todo lo que sea necesario hacer para beneficiar a los ciudadanos, ténganlo por seguro que lo haremos desde nuestra trinchera”, concluyó.