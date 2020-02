PRD se desentiende de anomalías millonarias que dejó yunismo

El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no meterá las manos en el presunto daño patrimonial de recursos federales por 350 millones de pesos en el que incurrió la administración estatal del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por el Sistema Estatal de Videovigilancia.



Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) asentara esas irregularidades en los informes de resultados de la Cuenta Pública 2018 referente a los recursos federalizados, Jesús Alberto Velázquez Flores, dirigente en Veracruz del PRD, expuso que no se tiene porqué defender a nadie, mientras no haya una denuncia en particular.



Consideró que mientras no se vea que se trata de un tema legal, real y de fondo, sólo será un tema político y mediático, por lo que agregó que ese tipo de asuntos no deben litigarse en los medios de comunicación, sino en las instancias correspondientes.



Cabe recordar que Miguel Ángel Yunes Linares llegó a la Gubernatura de Veracruz por la coalición PAN/PRD, por lo que en la administración estatal participaron algunos perredistas como es el caso de Rogelio Franco Castán, extitular de la Secretaría de Gobierno, en donde hay un presunto daño patrimonial por 5 millones 2 mil 366.10 pesos en la Cuenta Pública 2018.



“(La actual administración estatal) solamente está utilizando como pretexto al Gobierno anterior para no trabajar en lo que verdaderamente le compete”, añadió el dirigente partidista.



Aseveró que si hay temas legales del anterior Gobierno del Estado que se deban atender, lo correcto es que se inicien los procedimientos, que se interpongan las denuncias correspondientes, que se investigue a fondo “y que no se litiguen en medios, que se vayan a las instancias a donde deben ir”.



Enfatizó que mucho se ha hablado del Sistema Estatal de Videovigilancia, tan sólo se ha dicho que se había dejado instalado pero sin funcionar, pero de lo que se ha mencionado poco es que la administración estatal actual no dejó que se le diera el seguimiento para que funcionara.



“Nosotros estamos conscientes de que si hay temas legales que se tengan que solventar, será ante las instancias correspondientes, no tenemos porqué defender a nadie mientras no exista una denuncia”.



Que se lleven a Cuitláhuac



Por otra parte, el dirigente estatal del PRD consideró que si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere rescatar a Veracruz de la inseguridad, debe llevarse al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



"Si el presidente quiere rescatar a Veracruz, tiene que llevarse a Cuitláhuac García a su gabinete y que ponga un gobernador que sea competente y que pueda resolver los problemas", dijo.



Velázquez Flores también lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE), haya reiniciado los casos de feminicidios en la entidad veracruzana, explicando que la idea que buscan, es maquillar cifras.



"La encargada de la Fiscalía, dijo desde un principio que los casos de feminicidios los iba a reclasificar para hacerlos homicidios dolosos y de esta manera bajar en número que ocupa hoy Veracruz. La idea es sólo maquillar cifras para que no se piense que el gobernador de Veracruz no sabe hacer su trabajo".



Criticó la posición de Verónica Hernández Guiadáns, ya que dijo que siendo mujer, está fomentando que se violen los derechos humanos de las mujeres.



"Lo más grave, es que la fiscal, es mujer y ella misma está procurando que se sigan violentando los derechos humanos de las mujeres, es un tema muy delicado y esperamos que reconsideren", finalizó.