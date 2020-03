PRD se hace menos en Congreso; Diputada Florencia Martínez renuncia al partido

Por no compartir ideología y porque el Sol Azteca “está alejado de las causas populares”, la diputada local Florencia Martínez Rivera presentó su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Este jueves y a través de una carta dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jesús Alberto Velázquez Flores, la Diputada expresó que nunca se arrepentirá de su estancia y participación en el PRD, pero no podría continuar en una trinchera donde no se le escucha ni se le toma en cuenta en las decisiones internas.



“Hoy tristemente, veo a un Partido alejado de las causas populares, que ha dejado de ser esa izquierda progresista e impulsor de la transformación y que va por un camino distinto al que considero debe seguir. Por ello, tras una profunda reflexión, he decidido ante usted Presidente, presentar mi renuncia al Partido de la Revolución Democrática”, expone en la carta.



Además, comentó qué se va agradeciendo a todas y todos aquellos militantes y simpatizantes que le dieron su voto de confianza.



A decir de Martinez Rivera, renunciar al partido no disminuye su amor por Veracruz ni implica dejar a un lado sus compromisos por las causas y necesidades de la gente.



La Diputada dejó en claro, que su decisión significa un gran paso para sentirse independiente y para votar con congruencia y con conciencia, conforme lo marquen las necesidades de las y los veracruzanos y no una línea política.



“No es una decisión fácil, pero sé que es la mejor para seguir luchando por el bienestar de la ciudadanía, quizás algunos la cuestionarán y espero no recibir intimidaciones o represalias en contra mía o de mi familia por esta decisión”, puntualizó.



Por último, manifestó que seguirá contribuyendo desde su trinchera legislativa, con esfuerzo y dedicación para que se superen los retos que viven los veracruzanos.



Cabe mencionar que con esta salida, el Partido de la Revolución Democrática únicamente se queda con una curul en el Congreso del Estado de Veracruz.