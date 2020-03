PRD sí contempla sancionar a diputadas que avalaron desafuero de Iván Aguilar

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no está de acuerdo con la postura asumida por sus diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y Florencia Martínez Rivera, al momento de emitir sus votos en algunos asuntos controversiales, advirtió su presidente estatal del instituto, Jesús Alberto Velázquez Flores.



En conferencia de prensa para dar conocer la presentación del libro “Servidores de la Nación, La Operación Política de la 4T” de la autoría de Rafael Hernández Estrada, el líder del Sol Azteca expresó que por el momento ninguna de las dos está expulsada ni sancionada tras avalar el desafuero del ahora exdiputado Erik Iván Aguilar, quien fuera cercano a la oposición panista en el Congreso local.



“Hay una carpeta, digámosla así, interna que se está llevando en la Comisión Nacional de Garantías del PRD y no ha habido ninguna resolución al respecto. Nosotros tomaremos una resolución el lunes próximo y seguramente estaremos llamando a las dos diputadas para platicar con ellas”, dijo.



Cabe señalar que por el voto de las perredistas, la bancada de MORENA logró las dos terceras partes para aprobar el juicio de procedencia contra el legislador que llegó al cargo por el PT.



Por su parte, el dirigente del Sol Azteca dijo no estar de acuerdo con lo que pasa en el Congreso del Estado.



“Respetamos las decisiones que toman ellas por su propia voluntad fuera de la línea política del PRD, no podemos negar que son emanadas del PRD, pero la .



“Las votaciones que ellas han dado hasta este momento han sido a criterio personal de cada una de ellas sin tener el respaldo del PRD, en este caso”, dijo.



Aseguró que el partido ha fijado una postura crítica, de real oposición, pero no puede ser responsable de los actos que a manera personal celebren unos u otros personajes.



“Como partido nuestra postura ha sido la misma desde hace mucho tiempo, no la hemos cambiado, no nos han visto a ninguno de los integrantes del Comité Estatal ni siquiera acercarnos a Palacio de Gobierno.



“No tenemos ningún tipo de relación con el Gobierno del Estado ni con ninguna dependencia, por lo tanto, la postura del PRD sigue siendo la misma, una postura crítica, una postura de oposición real, de oposición responsable, lamentablemente no nos podemos hacer responsables por las decisiones personales que tomen los miembros del PRD”, dijo.



Finalmente, dijo que al partido no le preocupa si estas diputadas se van o no de este instituto político, y no está en las manos del Comité Estatal de aplicar una sanción, porque son temas que se ven a nivel nacional porque así lo manejan los estatutos.



Destacó que en la reunión que se tendrá en el transcurso de la próxima semana, en donde estarán presente las legisladoras perredistas y se les dará a conocer el posicionamiento del partido en torno a su actuación