PRD teme por sus candidatos ante violencia en Veracruz

Ante los hechos de inseguridad que se han suscitado en la entidad veracruzana en contra de precandidatos y exalcaldes, el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, no descartó solicitar protección para los candidatos en este proceso electoral.



"Una vez que se registren como candidatos lo vamos a hacer, vamos a pedir seguridad. Si ellos lo requieren, lo vamos a hacer. En todo el Estado hay inseguridad”, dijo.



Además, indicó que por lo menos dos precandidatos del PRD, decidieron ya no participar por la inseguridad que impera en el Estado.



"Yo acabo de decir que fueron dos, en Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, en toda esa zona ya no han dicho que tienen problemas. Dos posibles candidatos nuestros con mucha fuerza, tuvieron que venir a renunciar a la candidatura por la inseguridad. Ya se retiraron y ya no quisieron participar".



De igual forma, reiteró la solicitud de formalizar la coalición "Va por México" conformada por el PRI-PAN-PRD para la Capital del Estado, ya que dijo, aún hay tiempo de no permitir gobiernos ineptos.



"Hago un llamado a los otros partidos para que firmemos el acuerdo de que Xalapa se incluya en coalición. Cada partido tiene sus procesos internos, y yo pido que dejemos las cosas partidarias, conformemos la coalición y pensemos en la capital del estado. Todavía hay tiempo para firmar. Hay voluntad de los tres si, las cuestiones internas a veces frenan a uno más que a otro, por eso hago un llamado respetuoso", concluyó.