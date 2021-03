El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, señaló que si en próximos días no se concreta la coalición "Va por Veracruz" en Xalapa, ya no será posible oficializarla para el proceso electoral.



Lo anterior lo dijo por la recientes declaraciones del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), donde se anunció que irán solos por la Alcaldía de Xalapa, al ser decisión de la militancia.



"Tenemos esta semana prácticamente. Tenemos tiempo pero cada partido trae sus propios tiempos internos y de no darse de aquí al martes, pues ya se habrá terminado cualquier opción, porque cada quien tiene que hacer sus procesos internos, ratificar a sus candidatos. Ya no podemos estar distrayéndonos más", enfatizó.



