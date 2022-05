PRD va contra Sheinbaum y Ebrard por andar en campañas

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene buenas expectativas para las elecciones que habrá próximamente en cuatro estados, pues se espera el triunfo en dos de ellos y en dos más la competencia será muy cerrada, indicó Isaías Villa González, vicecoordinador nacional de Nueva Izquierda.Detalló que en Aguascalientes e Hidalgo van en alianza total con el PAN y PRI y se confía en lograr la victoria.En cambio, mencionó, en Tamaulipas y Quintara Roo van en alianza con el PRI en uno y con el PAN en otro. Ahí se vislumbra una competencia muy cerrada.Señaló que en esos estados se ha visto que han acudido diputados de MORENA para apoyar a sus candidatos, lo cual está permitido, pero lo que no está permitido es que haya funcionarios, por lo que ante la intromisión del canciller Marcelo Ebrard en la elección de Hidalgo se interpuso una queja y ya hay una resolución favorable, y esperan otra en el mismo sentido por la intervención de Claudia Sheinbaum.Indicó que con ese tipo de acciones lo único que exhibe MORENA es que no respeta la ley, por lo que el presidente no tiene la autoridad moral ni política para plantear una reforma electoral.