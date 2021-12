PRD Veracruz dispuesto a dialogar con la 4T para resolver problema de “presos políticos”

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, aseguró que si el líder nacional, Jesús Zambrano Grijalva, establece diálogo con el gobierno a nivel federal con el Presidente de la República, en Veracruz replicaría lo mismo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pero sin llegar a la sumisión, “sin bajarse los pantalones”, advirtió.Durante entrevista, Sergio Cadena afirmó que desde hace rato ya traían esa ruta (del diálogo con el Ejecutivo estatal), al afirmar que “la guerra no se gana nada más con violencia, se gana con estrategia y con inteligencia, es lo que la dirección estatal está haciendo”.Por tanto, reafirmó que si el PRD a nivel nacional lo está haciendo, en Veracruz continuarán buscando esa ruta.“Si nuestro líder nacional establece que vamos en búsqueda del diálogo con los gobernantes para poder respaldar las propuestas que traemos y entre las principales son que Rogelio ‘N’ sea liberado a la prontitud, por supuesto que (el PRD) Veracruz respalda esa determinación y estamos dispuestos a dialogar”, expresó.Cadena Martínez aseveró que la política busca crear puentes de entendimiento que ayuden a resolver diversas problemáticas y una de éstas son los “presos políticos” que existen en el Estado.“Dije diálogo, no dije sumisión. Ni dije que nos vamos a bajar los pantalones y ponernos de rodillas. Dije dialogar como iguales, ponernos de acuerdo en lo que a ti te interesa, en lo que a mí me interesa. Poner puntos medios para poder resolver los problemas que aquejan a México y Veracruz”, precisó.Pese a la aparente falta de condiciones para dicho acercamiento insistió que “nosotros haremos lo que tengamos que hacer”, por lo que comentó que si los gobernantes quieren seguir con su “afán protagónico, dictatorial, de arrasar con todo”, será su determinación.“Nosotros como un partido de izquierda propositiva estamos diciendo que estamos dispuestos a dialogar, a encontrar coincidencias y puntos de acuerdo para resolver la problemática. El país no está bien, el Estado menos y tanto el Gobierno como los ciudadanos requieren de la fuerza y apoyo de todos los institutos políticos”, sostuvo.Por otro lado, insistió que con su renuncia al PRD y su adhesión a MORENA, las diputadas locales plurinominales, Perla Eufemia Romero Rodríguez y Lidia Irma Mezhua Campos, traicionaron a la militancia perredista y a los miles de ciudadanos que les dieron su voto.“A mí no me traicionan, traicionan a esos ciudadanos y a ver con qué cara le van a pedir nuevamente el respaldo. Si andan de ‘chapulines’, nos traicionan los ideales. No creo que les vaya muy bien en la siguiente elección”, opinó.Para finalizar este tema, el líder del PRD en Veracruz dijo que el Gobierno ofrece beneficios, obras pero también hay presión política para los funcionarios municipales y con ello hacer que deserten de los partidos por los que fueros postuladas y se unan al que está en el poder.