PRD Veracruz no descarta donar parte de sus recursos a hospitales

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, se dijo dispuesto a utilizar parte de sus prerrogativas para comprar material de protección a los trabajadores de la salud que han sido abandonados en plena contingencia de COVID-19.



El dirigente estatal del instituto político, Jesús Alberto Velázquez Flores, asentó que no tienen problema en que ese recurso se aplique de manera eficiente.



“Podemos, por ejemplo, donar material de protección para el personal de salud que cuida incansablemente a las y los veracruzanos, a pesar de no contar con los insumos y materiales básicos para atender a los contagiados, a ellos que están al frente de la batalla sin armas, no tenemos ninguna duda en apoyarlos”.



En este sentido, señaló que los gobernantes han mostrado su irresponsabilidad, por lo que considera que no tienen la calidad moral, para pedir que se les entregue dinero, “piden solidaridad para frenar la pandemia y por otro lado niegan apoyos y estímulos que otros países de la región con menos recursos sí han dispuesto”.



En el caso de Veracruz, dijo, se vive una pandemia con hospitales sin materiales básicos de prevención para el personal, sin protocolo para atender a los contagiados y sin las pruebas para detectar el coronavirus en los posibles contagiados.



Es por ello que las cifras no revelan la realidad de lo que realmente está pasando, asentó Velasquez Flores.



Por tanto, reiteró que el PRD está dispuesto a otorgar el apoyo directo para la compra de material de protección a los trabajadores de la salud, quienes se verán en una grave situación para atender la pandemia en fase 3.



Por otra parte, explicó que el presupuesto de las prerrogativas que llega cada mes a los partidos políticos, “y no todo junto, como algunos funcionarios lo suponen”, se ejerce con base en reglas y lineamientos que impone el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que de no ejercerse como se indica, serían sancionados.



Cabe mencionar que el gobierno federal solicitó a partidos políticos, donar el 50 por ciento de sus prerrogativas para atender la contingencia por Coronavirus, sin embargo, los partidos son entidades de interés público y por ende financiados por el estado, además de que las prerrogativas son irrenunciables y por ley, sus recursos solo se pueden utilizar para las actividades propias del instituto.