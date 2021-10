PRD ya contempla hasta cambiarse el nombre para competir en 2024

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que analizan un cambio de nombre y lema dentro del partido, como parte de una transformación profunda con miras al 2024.Comentó que algunos actores políticos dentro de la institución están planteándose la idea y no la descartan, pero que dependerá del análisis que realicen para estar al día con la situación de la sociedad mexicana.“México necesita una fuerza socialdemócrata, de centro-izquierda, frente a un Gobierno que no tiene nada de izquierda ni democrático como lo es el de López Obrador (..). Queremos tener una nueva declaración de principios y estatutos actualizados conforme a la nueva situación del país”, dijo el dirigente del Sol Azteca.Zambrano Grijalva afirmó que el partido debe encontrar un método de relacionarse con la sociedad.Y es que reconoció que no puede continuar la forma en que llegaron a la última contienda electoral.Por otra parte, señaló que la Ley de Ingresos que se presentará trae un conjunto de aspectos preocupantes que tendrán que analizar con sus diputados y diputadas en San Lázaro.Asimismo, tienen una propuesta alternativa para el Presupuesto de Egresos de la Federación que darán a conocer en próximos días, afirmando que será como el país lo requiere y no a caprichos de obras faraónicas que se hacen el Gobierno actual y es dinero tirado a la basuraPor último también cuestionó la Reforma Eléctrica que pretende el Presidente de la República, enfatizando su rechazo a la misma.“La Reforma Eléctrica es más energética que nada, pues pretende desaparecer órganos reguladores de energía que no corresponde solo a la eléctrica, es regresiva y dañina para el medio ambiente, salud pública y para las finanzas de los hogares”.