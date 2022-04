PRD ya interpuso 100 amparos contra desaparición de Escuelas de Tiempo Completo

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) promoverá en Veracruz y otros Estados de la República, juicios de amparo en contra de la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y su incorporación al de "La Escuela es Nuestra".En conferencia de prensa, Isaías Villa González, dirigente Nacional del "Sol azteca", indicó que la semana pasada interpusieron alrededor de 100 recursos de ese tipo y esta semana promoverán otros más, ya que se cumpliría el término legal para impugnar la decisión del Gobierno de México y que fue publicada en la Diario Oficial de la Federación (DOF)."Estamos emprendiendo una campaña de amparos para las madres y padres de familias y niños que tenían la posibilidad de contar con este programa de las PETC. La semana pasada interpusimos un conjunto de demandas, cerca de cien de ellas, básicamente en la Ciudad de México y estamos en los Estados realizando la misma medida", manifestó.Recordó que ya hay una resolución emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en la Capital del país, en la que concedió la suspensión a la organización "Mexicanos Primero", para que este programa no se elimine."Vamos a seguir adelante para echar atrás esta medida. Las escuelas de tiempo completo eran todo un programa que significaban la posibilidad de extender el horario para los niños, no sólo con actividades de corte académico, sino que había actividades extracurriculares como música, artes, deportes, y sobre todo significaba la posibilidad de comer, al menos una vez al día", afirmó Villa González.Ante los reporteros, acotó que aunque algunos gobernadores han dicho que van a mantener este programa, el PRD no quiere que se sigan "tapando los hoyos" y errores del Gobierno Federal con su supresión.Criticó que se incluya en la "Escuela es Nuestra" porque sus reglas de operación están enfocadas a mejorar la infraestructura educativa y no prevé la alimentación y las demás actividades extras que contemplaba el PETC."Nos da mucho gusto que el PRD de Veracruz esté hoy en posibilidad de interponer algunos amparos porque al final no se trata de un tema cuantitativo, de si son miles o todos amparados, si ocurren varios casos esto va a tener que echarse para atrás y tendrá que reponerse el programa como debe ser", reiteró.Por su parte, el dirigente Estatal, Sergio Cadena Martínez, cuestionó que el Gobierno de Veracruz hoy se encuentra supeditado a las decisiones presidenciales, sin pensar en el daño que hacen con sus actos."En Veracruz hay mil 64 escuelas de tiempo completo, 5 mil 200 trabajadores de la educación atienden este modelo educativo en beneficio de más de 70 mil estudiantes de zonas urbanas y rurales marginales", afirmó.Además, comentó que, "Veracruz vive una historia de falsedades y justificaciones de las autoridades estatales que se contradicen y se hacen bolas, ya que mientras unos dicen tener recursos para dar continuidad al programa, otros afirman que no hay dinero para financiarlas".