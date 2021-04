Precandidato morenista en Veracruz fue golpeado y amenazado; urge seguridad a la 4T

El precandidato a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Daniel Orozco Cervantes, demandó seguridad al Gobierno del Estado, pues aseguró haber sido secuestrado este jueves.



El también empresario detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, luego de que unas personas lo citaran para unos trabajos relacionados con una obra ubicada atrás de la iglesia de la localidad La Estanzuela.



“Nos llevaron a una obra atrás de la iglesia en la Estanzuela. Pido seguridad para mí familia, también para los aspirantes. Me pusieron una metralleta en mi cabeza y me golpearon para que desistiera de mis aspiraciones políticas, me pidieron también dos millones de pesos", dijo.



Orozco Cervantes explicó que tres personas se le acercaron con armas largas y encapuchadas, despojándolo de su vehículo y pertenencias, a él y a su acompañante.



"La camioneta, que es de mi propiedad, pude abrirla por la parte de atrás y me rodé. Afortunadamente había unas personas ahí y me auxiliaron y ellos se fueron con mi camioneta. Me rodé sobre la carretera El Chico-Chavarrillo".



Informó que ya acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer las denuncias correspondientes pero urgió al Gobierno del Estado brindar protección en este proceso electoral.