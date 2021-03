Precandidatos de MORENA de La Antigua impugnarán alianza con PT y el Verde

Félix Quiroz Torres y Raúl Emilio Barrera García, ambos precandidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la Alcaldía del municipio de La Antigua, se dijeron inconformes con la alianza “Juntos Haremos Historia por Veracruz” con el Partido del Trabajo y Verde Ecologista.



Argumentaron que esta alianza no tiene sustento legal, toda vez que fueron representados de manera no oficial a través de Esteban Ramírez Zepeta. También señalan que la convocatoria del partido MORENA fue abierta tres días después.



“Violando así nuestros derechos políticos, artículo 35 de la Constitución Política, de votar y ser votado”, manifestó Félix Quiroz Torres, quien impugnará la alianza porque no es legítima por las diferentes anomalías y que irá hasta las últimas consecuencias.



Asimismo, trascendió la información que son 13 los precandidatos registrados para la Alcaldía de dicho municipio.