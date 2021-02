Precandidatos de MORENA en Córdoba condenan asesinato de Gilberto Parra

Precandidatos de MORENA en Córdoba, condenaron el asesinato de Gilberto Parra, aspirante a la alcaldía de Úrsulo Galván.



Manuel García Estrada y Julio César Martínez Victoria, ambos precandidatos rechazaron la revictimización de Gilberto Ortiz de parte de la Fiscalía.



Afirmaron que el fallecido no estaba ligado a grupos criminales.



"Lamento profundamente el hecho y lo condeno absolutamente", aseveró García Estrada tras señalar que conoció a Gilberto en casa de un izquierdista de primer nivel.



Recordó que siempre fue solidario con la causa del café y apoyó al Coffee Fest México, "su participación en las mesas de apoyo al festival siempre fue propositiva y cordial.



Ambos urgieron al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez esclarecer el cobarde asesinato "y que se garanticen elecciones libres y seguras para todos y todas".



Además, Manuel García Estrada indicó "he solicitado al Senado de la República su intervención ya que no hay una gobernabilidad que garantice la democracia en el Estado. Solicito acciones de militantes y simpatizantes en difusión de lo acontecido".