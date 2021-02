Precandidatos de MORENA rechazan participación de Ricardo Ahued en proceso interno

Los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, Teódulo Guzmán Crespo y Adán Rivera Galán, precandidato a la diputación federal por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), rechazaron a Ricardo Ahued como el posible candidato a la Alcaldía de la Capital del Estado.



En conferencia de prensa, solicitaron que al interior de MORENA se den prácticas democráticas y que no se den favoritismos o influyentismos.



"No es posible que se presenten como aspirantes a candidatos a personas del viejo régimen. Resultará que los contendientes de las dos coaliciones serán priistas reconocidos, gente de la burguesía local y miembros del mismo grupo comercial".



De acuerdo con Adrián Rivera Galán, los candidatos deberían dejar el lugar a gente del pueblo y que siempre haya acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Nosotros desde un inicio estamos pidiendo que haya piso parejo y que ellos, los que evalúan las candidaturas, de antemano debieron ponerlo; que ética y moralmente no es posible que sigan haciendo las mismas prácticas de brincar de un lado a otro. En el caso de Xalapa, la posible candidatura de este empresario solamente es temporal, posicionar al suplente para que el candidato regrese a su puesto".



Respecto a lo que se ha dicho sobre la salida de Gonzalo Vicencio del partido, comentó que hasta el momento desconocen la decisión que haya tomado pero en el caso de que se adhiera a otras siglas, ellos determinarán si se quedan o lo acompañan.