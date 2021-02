Precandidatura de Arias Lovillo es más de ego que preocupación por la ciudad

Psic. Joaquín Rosas Garcés

Toda vez de que está corriendo el proceso electoral para la renovación de puestos de elección popular en el Estado de Veracruz, en particular para renovar el Ayuntamiento de Xalapa, me dirijo a usted para expresar algunos comentarios sobre la precampaña de uno de los aspirantes, me refiero al Dr. Raúl Arias Lovillo.



Dr. Raúl Arias Lovillo



En vista de su aspiración a contender por la presidencia municipal de la ciudad de Xalapa, para el periodo 2021-2025, y en vista de la importancia de la coyuntura actual, me permito hacer los siguientes comentarios:



1.- Para el actual sistema electoral del país, las candidaturas independientes y/o ciudadanas, revisten una importancia extraordinaria, toda vez que el sistema de partidos muestra un agotamiento, tanto en sus procesos internos como en su organización.



2.- Sus legítimas aspiraciones, estas respaldadas por su trayectoria académica y de funcionario en Instituciones de Educación Superior, del Estado y del país: Profesor, Investigador, funcionario, analista, etcétera.



3.- Su decisión por contender por la vía independiente, se debe entender porque usted no cree en los partidos políticos locales y nacionales, o porque en ellos hay una mafia tal, que no permite, que personas como usted pueda representarlos.



4.- Sé que, para participar como candidato ciudadano, primero tiene que sortear, un apoyo en firmas de al menos 12,000 votantes, escollo que, de superarlo, le deja ciertas posibilidades, ya que, si obtiene esas firmas, el día de la elección los que lo apoyaron, pueden convencer a otros tantos y lograr el objetivo.



5.- Ahora, si bien su candidatura es atractiva, lo es fundamentalmente, para el medio académico e intelectual de la ciudad, para el ciudadano medio y de las colonias, usted apenas será visualizado. La cuestión aquí, seria, una candidatura ciudadana debe construirse, desde el trabajo en comunidad, en sectores, en movimientos, y hasta hoy, su trabajo, digamos, el más visible es el educativo.



6.- Entonces, no obstante, sus virtudes para contender, veo que, aunque le interesen los problemas de la ciudad, en este momento, su participación viene más como un asunto personal (de su ego político), que de preocupación por la ciudad de Xalapa. Y, conste que no digo, que no pueda aportar a su solución, si me equivoco, le pido corregirme. Pero si en verdad, su apuesta por la ciudad es sincera, lo consecuente, es que desde esta precampaña construya las bases para una próxima participación.



7.- Una última cosa, su recorrido por la política, ha tenido variantes: en una primera época, usted era asociado con la izquierda xalapeña; luego, usted llamó al voto útil con Vicente Fox, más tarde, en las elecciones de 2016 para gobernador, usted llamó a votar por el priista Héctor Yunes Landa. Actualmente, su opción es la construcción de ciudadanía, al menos en lo que se refiere a su participación en elecciones. Insisto, el futuro de este país está en la conciencia ciudadana y en su participación en la solución de los grandes problemas, así que, saludo su participación en esta precampaña y ojalá, de no quedar, llame a todos los académicos que están cerca, a crear un amplio movimiento ciudadano.



Ricardo Ortega

Xalapeño y universitario