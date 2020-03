Precio de huevo también se dispara en región Río Blanco

Resultado de la contingencia por Coronavirus que se vive en Veracruz, y por las compras de pánico, el huevo y productos de primera necesidad subieron su precio de manera indiscriminada.



Hasta el pasado martes, el cono de 30 huevos blancos pasó de 65 a 85 pesos, es decir, pasó de 2.16 por unidad o huevo, a 2.83, es decir un incremento del 30.76 por ciento, a pesar de que el precio de la gasolina pasó en una semana de costar 17 pesos por litro a 14.90.



La misma situación se registra con productos como el aceite, frijol, pasta para sopa, papel sanitario, jabón y detergentes, principalmente en pequeños comercios, En los grandes almacenes se comprobó el desabasto de estos productos.



Javier García, abogado, explica que la Procuraduría Federal del Consumidor no se dará abasto para apaciguar el abuso de los acaparadores, e incluso, para aplicar sanciones y hacerlas cumplir, porque no cuenta con el personal suficiente ni denuncias de parte de los consumidores.



Por ello, sugirió que lo más importante debe ser el denunciar a las autoridades competentes y evitar comprar los productos, así como las compras de pánico que solo dejan abusos, pues la industria alimentaria no para sus funciones.



Trinidad de los Santos Marcelino, líder de comerciantes del mercado “Morelos” en el municipio de Ciudad Mendoza, dijo que existe abasto suficiente de productos de primera necesidad y los precios no han aumentado como en centros comerciales.



Sin embargo, existe una mayor demanda de comestibles, alimentos no perecederos, agua embotellada, cárnicos y lácteos, cuyo precio no ha tenido grandes variables, pues el precio de la gasolina se supone debería estar dando una ganancia extra a productores e intermediarios.