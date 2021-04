Precio de pan dulce incrementó 50 centavos y prevén que aumente más

La industria del pan ha tenido altibajos no sólo por la pandemia sino por el alza que han registrado todos los insumos para elaborar el producto lo que generó a su vez que se aumentara el precio final, al menos el pan de dulce incrementó 50 centavos.



Eliseo Illescas Gómez, consideró que mientras el Gobierno Federal no frene el precio de los energéticos seguirán las alzas no solo en el pan sino en todos los productos y servicios.



Aunado a ello por las altas temperaturas baja el consumo del pan hasta un 50 por ciento, bajan la producción por ello y por consecuencia hay menos turnos para los trabajadores.



Esta es una temporada difícil para los industriales del pan señaló el entrevistado quien agregó que además subió el precio de la harina, el gas, la manteca y el huevo por lo que prevén aumente más este producto de la canasta básica.