Precio de pan podría aumentar a mediados de febrero, en Veracruz Puerto

A mediados de febrero, la pieza de pan podría incrementar su valor hasta en un peso, afirman empresarios panificadores, que al igual que otras industrias ya no pueden costear el incremento en el precio de los insumos.A decir del consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Veracruz (CANAINPA), Nahum Bichir Lajud, desde septiembre no se habían registrado ajustes en el precio pero ya es insostenible.“Si llega a subir va tener un ajuste de 50 centavos a un peso (…) ya en algunas parte del país ya está, en la zona sur, calculamos que a mediados de febrero o mediados de marzo, es un pequeño ajuste para resarcir el incremento”, explicó.El aumento en el precio de la harina, combustibles, huevo y el salario mínimo representan alza en el presupuesto de los industriales que de manera conjunta es difícil mantener.“Una cascada de incremento, no sabemos cómo lo vamos a sortear este año, hay que reinventarse como industria para salvar el negocio. Las grasas, la harina y azúcar que no han tenido incremento pero se mueven, el huevo subió y no ha bajado, gas, gasolina y el salario que subió este año el 20 por ciento, si bien representa poco para el trabajador, es un cúmulo más para todos los incrementos que hemos tenido”, asegura Bichir.Lo positivo para los empresarios de la industria es que el año arrancó bien en ventas, con un incremento del 30 por ciento y esperan que así se mantenga hasta febrero.