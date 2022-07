Precio y demanda de vivienda se mantienen pese a alza de 14% en insumos: CANADEVI

Aunque los insumos de construcción han subido más del 14 por ciento, los precios de la vivienda no se han disparado, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda en Veracruz, Rodolfo Alcántara González.Detalló que los costos de una casa final repuntaron según los índices inflacionarios anuales, es decir, el ajuste para este 2022 varía entre el 3 y 7 por ciento, no obstante, reconoció que sí es más en comparación con años anteriores.Pese a ello, la demanda de vivienda en Veracruz se mantiene.“La demanda sigue, la oferta en la industria estamos comprometidos a seguir tratando de hacerla. El tema de los incrementos en los precios sí nos ha impactado, los incrementos de algunos materiales han subido hasta un 14 por ciento o en algunos casos más, que los que son los promedio de años anteriores. El cemento, acero y todos los insumos ha habido incremento, esto no quiere decir que la vivienda tenga un incremento de un 14 por ciento en su precio final”, dijo.Para este año, la meta de colocación de vivienda por parte de la CANADEVI es de cerca de 5 mil casas, durante el primer semestre del año se avanzó por arriba de la media y la expectativa es que se cumpla.“En la zona de Veracruz traíamos una meta de 4 mil 900 viviendas, vamos arriba de la media y estamos pensando en llegar a la meta a finales de año sin novedad”, indicó.Para incentivar la adquisición de vivienda, se realizará una “Feria de Vivienda” los días 15 y 16 de julio en los bajos de Palacio Municipal de Veracruz, en donde participarán 20 fraccionadores que ofertarán más de 2 mil 500 viviendas.Se tienen disponibles mil 500 casas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y poco más de 800 en la región de Xalapa, Córdoba y Orizaba.Los rangos de costos de vivienda que se ofertan actualmente en el mercado a través de créditos van desde 388 mil hasta 2 millones de pesos.