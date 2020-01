Predial actualizado no es “impagable”: Alcalde de Veracruz

Desde este 2 de enero, en el Municipio de Veracruz se inició con la actualización de los valores catastrales y de predial como fue aprobado por la Legislatura Local para 11 municipios del Estado, lo que representa un ingreso adicional para las arcas del Ayuntamiento de ente 10 y 11 millones de pesos.



A decir del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, la actualización del predial no es impagable para el propietario de un predio y varía según los servicios con los que cuente la colonia.



"Depende de tu hogar, si es un lote baldío, cuántos pisos, etcétera. No es un ajuste, es actualización de los valores catastrales. Pero no es que sea igual para todos; tiene que ver con las condiciones de las colonias, de las casas. Hay algunas colonias que hace 13 años no tenían drenaje y ahora sí lo tienen y por eso sube la condición del valor de su hogar".



Agregó que esto le dará plusvalía a la propiedad, por lo cual, es favorable para el propietario que deberá pagar más por este impuesto.



"Lo que pagaba antes en promedio era un peso 60 centavos diarios, en realidad no es una cifra impagable".



En este año se espera recaudar por este impuesto 100 millones de pesos en Veracruz. Otros de los Municipios para los que se aprobó la actualización de este gravamen son Tuxpan, Paso del Macho y La Antigua.