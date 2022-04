Prefirió regalar sus plantas antes de que se las decomisaran, en Xalapa

A modo de protesta, vendedor y productor de plantas ornamentales regaló algunas plantas en los bajos del Palacio del Gobierno, pues ante la amenaza de decomisar su producto, sólo tuvo la opción de regalarlo.Jonathan lamentó que no se contemplen a los vendedores que realmente necesitan un apoyo a la hora de organizar eventos artísticos y expositivos, como lo es la Feria del Pambazo, entre otros."Aquí en Xalapa se organizan eventos, en estos eventos se supone que es para ayudar a los productores locales y cuando uno se apunta, no lo toman en cuenta y siempre se beneficia a los mismos", declaró.Añadió que en este tipo de expo, los que ganan más son los intermediarios, pues los productores que en ocasiones vienen de otras localidades, los venden a un bajo costo a los expositores, afectando así a vendedores ambulantes que no tienen la oportunidad de participar en estos eventos."La autoridad beneficia siempre a los coyotes y a los grupos con los que tienen acuerdo político y yo como independiente con tal de llevar un producto ando vendiendo en la vía pública, ya que en esos espacios nunca me toman en cuenta", dijo.Informó que parte de esta protesta también es en contra del personal del Ayuntamiento, ya que las autoridades de comercio amenazan y hostigan constantemente con decomisarles sus productos, a pesar de que muchos, como él, sí cuentan con permiso y están registrados legalmente.Explicó que con estas medidas, pueden llegar a perder más de 2 mil pesos, equivalente a sus ganancias de toda una semana, sin embargo, comentó que se podrían evitar estos problemas si los tomaran en cuenta para las ferias y eventos que se realizan."Cuando queremos tocar puerta para hacer las cosas legalmente nos las cierran beneficiando a los mismos. Si hay tanto ambulantaje en la calle, es porque siempre en los eventos donde nos puede ir muy bien, siempre meten a otros que tienen el capital para rentar un lugar más bonito", manifestó.Finalmente, lamentó que este tipo de eventos sean objeto de corrupción y que se maneje únicamente con "palancas" cuando a gente como él les prohíben trabajar."Somos varios productores, artesanos que al no tener un padrino político en este caso una palanca. Nada más pido que si van a permitir la corrupción, que nos dejen chambear un rato", concluyó.