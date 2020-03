Preocupa a activistas aumento de feminicidios en Veracruz

Jazz Bustamante Hernández, integrante del Observatorio Nacional Contra los Crímenes de Odio (ONCO), consideró como vergüenza e ineptitud el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) por clasificar los asesinatos de mujeres en Veracruz como homicidios dolosos y no como feminicidios.



"Es una vergüenza nacional y una terrible ineptitud la que está mostrando la Fiscalía General del Estado de Veracruz al cambiar este protocolo y decir que se investigan de manera contraria".



Lamentó que el mandatario estatal diga que en la entidad han disminuido los feminicidios, cuando estadísticas federales muestran lo contrario.



"Señor Gobernador, no han disminuido los feminicidios; han aumentado. Eso hay que decirlo con todas sus letras; y no sólo en el Estado de Veracruz, también en Guanajuato, en Tamaulipas. Ya basta que nos quieran ver la cara de pendejas", sostuvo.



Asimismo, señaló que van 34 feminicidios de enero a la fecha en el Estado de Veracruz, un 25 por ciento más elevado que el 2018.



"Estamos hablando de un aumento muy claro. Es muy preocupante lo que está pasando en el Estado de Veracruz".



La activista criticó que de estos 34 feminicidios, no exista hasta la fecha ninguna condena, lo que significa que las autoridades no saben trabajar y que les quedó grande el puesto.



Aunado a ello, invitó al doceavo Encuentro Nacional Feminista este 6,7 y 8 de marzo, con el fin de dar conferencias, pláticas para concretar agendas y poderlas presentar en los congresos en todo el país.



Este seminario se realizará en la Usbi, Campo Arte y Cultura.