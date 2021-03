Preocupa a Alcalde de Orizaba disminución a participaciones federales

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dijo que preocupa que las participaciones federales hayan llegado muy bajas, pues de seguir así no se podría ni pagar la nómina en futuros meses.



“En el mes de febrero nos llegaron 10 millones de pesos, posteriormente en los primeros de marzo llegaron 5 millones de pesos, pero no sabemos si lo vayan a contemplar en las participaciones de marzo o de febrero. Sí es preocupante porque estamos a principios de año y es cuando llegan más participaciones, generalmente cuando llegan menos es de medio año hacia adelante que es cuando la recaudación a nivel federal es baja”.



Añadió que ahora que se va de licencia, deja un remanente económico importante para al menos cubrir los gastos de 90 días.



Indicó que el estado financiero que se presentó en el último cabildo fue positivo, porque de ingreso fueron 62 millones de pesos y 57 en gastos, queda un remanente de 5 millones de pesos, pero no se debe olvidar que es un mes con muchos ingresos por el predial, los siguientes no se tendrán esas entradas.



Se le preguntó en referencia si el lunes los orizabeños amanecerán sin alcalde pues él ya no estará, porque su licencia como munícipe inicia el 8 de marzo, y aseguró que la ciudad tendrá a un presidente municipal trabajando.



Aunque reconoció que el suplente, José Luis Spíndola no querría asumir el cargo porque teme al COVID-19, ya que tiene una afección pulmonar y podría poner en riesgo su vida.