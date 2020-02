Preocupa a arzobispo de Xalapa falta de medicinas pese a creación del INSABI

El arzobispo Hipólito Reyes Larios expresó que preocupa que no haya medicamentos para los enfermos de distintas enfermedades y que el Gobierno Federal haya creado el INSABI para resolver el mismo problema que data de años y que al final no termina de solucionar.



"Anda de moda el coronavirus, antes fue el dengue que hasta a mí me tocó y los que son muy difíciles de erradicar", agregó que lo preocupante es el tema de la falta de abasto de los medicamentos para todo tipo de enfermedades entre estas, de las cuales depende la vida del paciente.



"El cáncer es algo que está muy generalizado, la diabetes que es más controlable, pero hasta eso, pero es que son cosas en las que debemos poner atención".



Agregó que también falta cultura del cuidado personal y familiar que tiene que empezar desde la casa. Y es que dijo que los hospitales están llenos y no se dan abasto.



Dijo que el INSABI es otra manera de querer resolver lo mismo y consideró que no irá más allá. "Sobre todo que está ofreciendo una atención gratuita para todos, pero de dónde van a sacar las posibilidades".



Indicó que preocupa porque no hay dinero para la compra de medicinas y tal parece que no está organizado el gobierno para atender esta necesidad de medicinas.