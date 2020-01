Preocupa a cañeros una próxima sequía, podría terminar zafra antes de tiempo

Los cañeros de la región de Córdoba están preocupados porque se avecina una nueva sequía, tan solo en este momento no ha llovido lo suficiente y la caña no está rindiendo en esta cosecha, por lo que podría terminar la zafra antes de tiempo, expuso el dirigente de la ULCA-AC, del ingenio Central Motzorongo, Carlos Naranjo Lozano.



El estimado de la cosecha hasta el momento va de acuerdo a lo programado, es decir, se lleva una molienda de alrededor de 165 mil 300 toneladas de caña con una karbe de cinco kilogramos arriba en comparación con la zafra pasada; además de una producción en campo de 55 mil toneladas de por hectárea; principalmente en la zona “seca”, la zona del llano.



Carlos Naranjo consideró que, si bien es cierto que se han atrasado un poco los cortes en los campos de cosecha con las fiestas decembrinas y de fin de año, se espera que tome su ritmo la cosecha y la molienda en el ingenio a partir de esta semana que está por iniciar y hasta Semana Santa, que es también donde se detiene un poco la zafra, comentó.



Pero en términos generales, dijo que hay preocupación por la sequía que se avecina, sería un milagro que lloviera en la zona del llano, pero las esperanzas son pocas, dijo, y esto no es nada bueno para este sector productivo de donde dependen miles de familias de esta región de Córdoba.



Llamó a los grupos de cosecha a vigilar que la caña se cargue limpia de impurezas, sobre todo de piedra, porque esto podría afectar un molino del ingenio y traer graves problemas a la molienda y atrasar la zafra 2019-2020.