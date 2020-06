Preocupa a ciudadanos escasez de vacunas en centros de salud de Orizaba

Desprotegidos se encuentran los ciudadanos ante la falta de vacunas en el sector salud, problemática que se está dando no solo en la zona sino en todo el país, según explica el personal.



Ciudadanos que acuden a los centros de salud en busca de la vacuna antitetánica reciben de respuesta que no hay las dosis y desconocen cuándo van a tener, pues desde hace dos semanas no cuentan con ellas.



Alejandro F., quien acudió este martes a un Centro de Salud para solicitar le aplicaran el toxoide tetánico para prevenir esa infección bacteriana potencialmente mortal, comentó que el personal que lo atendió solamente le dijo que si sentía dolor tomara paracetamol.



El joven de apenas 19 años mencionó que se siente preocupado por la posibilidad de que pudiera tener esa enfermedad, pues recientemente se le enterró el zapato una tachuela cuando caminaba por la calle y le alcanzó el pie.



Comentó que en el Centro de Salud le preguntaron cuándo fue su última vacuna, ya que hay una inmunización antitetánica que se aplica a los 12 años, pero no recuerda si se la pusieron en su momento, aunque cree haber cumplido con su esquema de vacunación.



Mencionó que revisó cuál es el costo de la vacuna y en la web le marcan que es de mil 200 pesos, dinero que no tiene ahorita, pero además desconoce si hay farmacias que la vendan en la zona.



Cabe recordar que, en días pasados, padres de familia denunciaron la carencia de vacunas en el IMSS, ya que no hay ni BCG ni la que previene la Hepatitis B, por lo que deben anotarse en una lista de espera.