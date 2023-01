Preocupa a empresarios que violencia ahuyente inversiones para Veracruz

Con la ola de violencia que desde los últimos días del año pasado y lo que va del presente afectan a la región, la entidad y el país pareciera innegable que el Estado está entregado a la delincuencia, pero además preocupa que se ahuyenten las inversiones, señaló César Silva Reyes, secretario general de la Federación CROC.Recordó que en los últimos días del año ocurrió el asesinato del tesorero de Tezonapa, el del alcalde de Rafael Delgado, sin olvidar los cuerpos que han sido hallados con huellas de violencia y los asaltos que siguen ocurriendo en la autopista Orizaba-Puebla.Recordó que cada día parece que la delincuencia crece más y ya se ha apoderado de los parques ecoturísticos y cobran cuotas y asaltan a los visitantes.Comentó que la violencia e inseguridad que se viven son “algo innegable, pero sólo quienes están en una burbuja de poder y no observan hacia abajo no se dan cuenta de la realidad, y es justo y necesario decírselos, que vengan y se den cuenta de lo que está ocurriendo, pero tal parece que no forma de combatir a estos grupos delictivos, mientras las propias corporaciones policiacas “se hacen de la vista gorda”.Agregó que se requiere de capital fresco en la región, pero con la inseguridad que se ve en todas partes de México preocupa que se ahuyenten las inversiones, por lo que es urgente que haya acciones efectivas para el combate de los delitos que hoy afectan en la ciudad.