Preocupa a habitantes el mal estado de la carretera 180 Cardel-Poza Rica

Habitantes de los municipios aledaños a la planta nuclear de Laguna Verde están preocupados debido al mal estado en que se encuentra la Carretera 180 Cardel-Poza Rica, pues esta debe ser utilizada como principal ruta de evacuación en caso de registrarse una emergencia radiológica en la nucleoeléctrica.Jorge Morales Barradas, vocero de la Asociación Civil La Leyenda de Chucho El Roto, dijo que las familias de las comunidades cercanas a la planta nuclear temen por las condiciones de dicha vía de comunicación, pues así resultaría imposible que los servicios de emergencia lleguen a tiempo.En caso de darse una contingencia en la planta nuclear se impediría la evacuación rápida y “la gente no podría salir, esa es la preocupación real de las familias de estas comunidades. Desde La Mancha, Tinajitas, Palmas de Abajo, Palmas de Arriba, El Viejón, El Farallón, La Luz y el Ojital, entre otras”, dijo el vocero.En un recorrido realizado por el sitio, pudo observarse que carretera presenta muchos baches en toda la zona de afluencia de Laguna Verde, donde viven alrededor de 40 mil familias que están en riesgo constante.“Esa es la preocupación principal y por eso le pedimos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que cumpla con su palabra hecha el pasado 5 de enero al señalar que esta carretera (autopista Cardel-Poza Rica) quedará concluida antes del 2024. Esperamos y confiamos que será un hecho y que estas comunidades contarán con una ruta de evacuación como lo marca el Plan de Emergencia Radiológico Externa (PERE) en la zona vía pluma”, añadió Morales Barradas.Insistió en que la carretera debe construirse, “no porque la merezcamos, sino porque es una necesidad, es algo prioritario porque será utilizado como una ruta de evacuación, por lo que agradeció al Ejecutivo del Estado el anunció y que se haga realidad a la brevedad posible porque va a ser benéfico para todos”.Por otro lado, Enrique López Barradas residente de la población Palmas de Abajo, reforzó lo señalado por el vocero de la organización, e indicó que cotidianamente ven los problemas que ocasiona el mal estado de la carretera en los vehículos pesados que circulan diariamente.“Esta carretera es una de las prioridades que existen en el estado y es muy importante, donde pasan miles de carros diariamente y la deterioran. Hemos visto que tapan los baches grandes y dejan los chiquitos, al rato los chiquitos están grandes; necesitamos que pongan manos al asunto y resuelvan esta situación. No queremos que haya tantos accidentes y la obligación del gobierno es tener en buenas condiciones los accesos para desalojar las comunidades en caso de un accidente de la planta nuclear”, expresó.Ambos entrevistados señalaron el riesgo permanente en que viven las más de 40 mil familias de la región. Las malas condiciones en la ruta de evacuación, originadas por el paso del Huracán Grace en septiembre del 2021, no han sido atendidas hasta la fecha.