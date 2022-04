Preocupa a niñez xalapeña el abuso sexual y la violencia familiar: SIPINNA

La secretaria técnica del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Xalapa, Mercy Esther Pérez Arévalo, reveló que la violencia familiar, su entorno comunitario y el abuso sexual están entre las principales preocupaciones de los menores de edad.En entrevista, indicó que los infantes capitalinos sienten "cierto temor" de caminar por las calles o practicar alguna actividad al aire libre, ya que no se sienten protegidos.“Puede ser que sientan cierto temor de caminar por las calles o hacer cosas al aire libre porque no se sienten protegidos y cobijados, otro tema tiene que ver con el abuso sexual a niñas y niños”, indicó.Ante dicha realidad, Pérez Arévalo consideró que se tiene que trabajar al interior de las familias porque la mayoría de los abusos se dan en ese entorno, por los seres queridos más cercanos, no necesariamente los progenitores.“A lo mejor no es necesariamente papá o mamá, sino es el tío, el primo, el abuelo, es alguien cercano”, puntualizó.Al referir que el mes del niño y la niña no es sólo de festejos, externó que se debe reflexionar también lo que les está haciendo falta y cuáles son los problemas que se tienen más a la mano.La titular del SIPINNA apuntó que a los niños xalapeños también les interesa el tema de la basura, que la ciudad esté limpia, la protección de los animales y los menores abandonados o situación de calle.