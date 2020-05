Preocupa a pepenadores cierre del relleno de Poza Rica

El relleno sanitario de Poza Rica todavía tiene vida útil de al menos de un año, gracias a una celda todavía disponible para desechos sólidos, afirmó la secretaria general del Sindicato de Pepenadores, Isabel Cortés Aldana.



Tras la clausura del sitio por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), aclaró que por su parte no reportan focos de infección graves como para que ocurriera el cierre.



El relleno sanitario en Poza Rica, cabe señalar, es fuente de empleo para 40 personas dedicadas a la clasificación de residuos. De estos, 23 están organizadas como gremio.



Cortés Aldana señaló que la clausura de actividades le genera pérdida de ingresos y hay preocupación, ya que ante la pandemia del coronavirus se redujo su labor 50 por ciento. Con la clausura, se quedan al desamparo por falta de actividad laboral.



“Es un golpe fuerte económico para nuestras familias. Era hasta que terminaba la tarde que llevábamos dinero y comida para su manutención”.



El problema por capacidad en el relleno sanitario de Poza Rica, dijo que ya era de conocimiento de las autoridades municipales pero también conocen que hay una celda disponible, que aún no se utiliza.



“Hay otra celda, más abajo, o sea que tiene vida para un año mas y esa celda aún puede ocuparse. Esperemos que el Gobernador de Veracruz y las autoridades municipales nos puedan echar la mano y el relleno se abra, porque estamos preocupados y tristes porque no hay trabajo”, dijo.



Sobre la posible reubicación del relleno sanitario, mencionó que de manera extraoficial conoce que PASA localizó un predio en el municipio de Tihuatlán pero el Gobierno Municipal no les concedió los permisos.



En cuanto al manejo de residuos biológicos, ante la pandemia del coronavirus, dijo que de hospitales de la ciudad, PASA ha permitido este tipo de material pero fue enterrado en un área especial.



A decir de Cortés Aldana, esperan que las autoridades municipales y estatales les atiendan, ya que hasta el momento ni los representantes de PASA les han informado sobre lo que ocurrirá tras la clausura del relleno.