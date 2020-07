Preocupa falla geológica en carretera a la cabecera de Los Reyes: Alcalde

El tramo hacia la cabecera de Los Reyes desde la carretera federal Orizaba-Zongolica representa un riesgo latente por una posible falla geológica, por lo que debe buscarse alguna alternativa, señaló el alcalde de Los Reyes, Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle.



Mencionó que lo anterior fue señalado por personal de Protección Civil Estatal en un dictamen técnico que realizó y en donde se establece la sospecha de una posible falla geológica, que en determinado tiempo pudiera dejar incomunicados a los pobladores.



Lo anterior fue informado por el Presidente Municipal en una reunión que se tuvo con un grupo de pobladores que realizaba una protesta por la entrada de autobuses de la empresa Adelas a las comunidades, pues señalaban que el camino no era apropiado para las dimensiones y peso de las unidades.



Tequiliquihua Quiahuixtle indicó que hay riesgo de derrumbe en ese tramo, por lo que tendrá que buscarse alguna opción para que puedan transitar camiones de carga, autobuses y vehículos particulares y no se interrumpa la movilidad.



El Alcalde reconoció que es una situación preocupante, porque el problema no es sólo con el transporte de pasajeros, sino con todo tipo de vehículos, por lo que analizarán qué opción se puede buscar para que no se ponga en riesgo a la población.