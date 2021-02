Preocupa “inmunidad a medias” al personal del Hospital de PEMEX, en Poza Rica

Trabajadores del Hospital Regional de Poza Rica manifiestan incertidumbre, aunque sí hay abasto de oxígeno para pacientes pero les preocupa que la segunda dosis para reforzar el esquema de vacunación contra el covid-19 no se les aplicó en la fecha estimada.



El Hospital Regional de Pemex está laborando con su capacidad para pacientes de Covid19 en un 50 por ciento de acuerdo al programa que se estableció al inicio de esta pandemia.



De acuerdo a trabajadores de esta institución, quienes por razones personales omiten su identidad, dan a conocer que son 40 camas que esta semana se reporta a su total capacidad pero, hay un tope que puede ser entre 80 a 100 personas que reciban la atención médica.



Desmintieron que haya desabasto de oxigeno porque se cuenta con un distribuidor central para las 40 camas, pero si se reportó la ausencia de tres tanques que se tenían para resguardo.



Eso no es tema de prioridad para brindar el servicio médico a los pacientes de coronavirus, más bien es sobre las garantías de salud para el personal del HR de Pemex.



A decir de los trabajadores de esta institución este dos de febrero era la fecha programada para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.



Comentaron que no tuvieron el segundo refuerzo de vacunación porque no llegó en tiempo y forma la aplicación que les correspondía. Quedaran en espera que esto llegue pronto para que se cumpla el esquema de salud ante las vidas de trabajadores del HR de Pemex que se han perdido en la lucha contra el covid19.