Preocupa obra de colector pluvial en Xalapa; Ahued atenderá a vecinos

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil dijo estar en la mayor disposición de atender a los vecinos de la Lagunilla preocupados por la obra del colector pluvial que su administración, junto con el Gobierno del Estado, pretende construir en la zona contigua a la Unidad Deportiva del mismo nombre.Al señalar que la orografía de la Capital exige mucha inversión pública en proyectos hidrosanitarios, Ahued Bardahuil señaló que le preocuparía, si fuera vecino de esa colonia, que la obra no se ejecutara."Porque el colector lleva un proyecto aprobado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por las autoridades y bajo estudios específicos. Entiendo su preocupación y estoy en la mayor disposición de atenderlos cuando gusten", expresó.Ahued Bardahuil apuntó que está dispuesto a que, junto con la empresa constructora y con autorización del Gobierno Estatal, se le explique a los vecinos el proyecto que se pretende llevar a cabo en el lugar, un sitio históricamente afectado por las inundaciones."Que se les explique. A veces se resuelven algunos problemas explicando el beneficio, lo importante es que al hacer esta obra, la infraestructura se puede pavimentar y se puede hacer el proyecto de urbanización de primer nivel, con luminarias, con banquetas, paradas del camión y aumenta la seguridad ", puntualizó el munícipe.Además, lamentó que el delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, critique al Gobierno Estatal y a su administración por la "lentitud" en la ejecución del proyecto del colector pluvial, ya que afirmó es costosísimo y que tardará varios meses en hacerse."Yo quisiera que él construyera una barda para que vea cómo se construye y se me hace muy ligero venir a criticar a una administración municipal que trabaja 17 horas diarias, que se vuelca a favor de la atención ciudadana. Yo respeto su trabajo pero primero que se informe", refirió.Ricardo Ahued destacó el apoyo que está brindando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para la construcción de colectores pluviales en Xalapa, pues detalló que se trata de una inversión por arriba de los 200 millones de pesos."Está Hernández Castillo en División del Norte, uno de los colectores más importantes, incluyendo el Coatzacoalcos que estamos esperando la aprobación de México para que ya lo puedan realizar. Son más de 200 millones de pesos en colectores que en la historia no se habían hecho", resaltó.Dijo que el proyecto ejecutivo del colector Coatzacoalcos ya está listo y la obra del Gobierno Federal y Estatal se hará en dos partes pero hace falta la anuencia de la CONAGUA por el tamaño de la misma."Se están revisando precisamente todas las volumetrías y el colector y espero que pronto comience, como los otros que ya está construyendo el Gobernador. Imagínate una que va a pasar por debajo de la vía (del ferrocarril), no hay manera de que el Ayuntamiento lo pudiera haber hecho", concluyó Ricardo Ahued Bardahuil.