Preocupa posible llegada de langosta a campos de caña y maíz en región de Orizaba

Entre los hombres del campo de la región de Orizaba, principalmente productores de maíz y caña de azúcar, existe preocupación por la posible llegada de la plaga de langosta centroamericana, reconoció Juan Artemio Rodríguez Maceda, presidente del Comité Regional Campesino (CRC).



Comentó que hasta ahora se sabe que el insecto ha afectado en el norte y sur de la entidad, y aunque ya se sabe que llegó a lugares más cercanos, no se le ha visto en la región de Orizaba, pero al parecer ya está bajo control.



Explicó que entre los hombres del agro hay preocupación pues una manga de 70 a 90 millones de langostas puede acabar con 90 toneladas de verde en un día.



Indicó que por lo que se sabe, este insecto se va sobre las hojas verdes, por lo que quizá afectaría cultivos de maíz y caña de azúcar, posiblemente no de café por el sabor que tienen.



Agregó que lo que conocen hasta ahora de esa plaga ha sido a través de las ventanillas de la SADER y solamente esperan en que no llegue a la región esa plaga pues sería algo “desastroso”.



El presidente del CRC en Orizaba señaló que este año ha sido especialmente crítico para el agro, pues la pandemia del COVID-19 afectó a muchos, especialmente los productores de leche, ya que su venta cayó drásticamente y son un sector que no puede permanecer inactivo, forzosamente deben ordeñar a los animales y salir a vender.