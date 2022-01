Preocupan a empleados casos de COVID en la Delegación SEV, en Boca del Río

Empleados de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en Boca del Río, externaron la preocupación por los casos de COVID-19 que se han presentado al interior de las oficinas.Señalan que se debe a que se encuentran laborando en espacios cerrados y pequeños, en donde no se cumplen las medidas recomendadas para evitar riesgos de contagios.Desde el 3 de enero que regresaron a laboral presencialmente entre el personal sindicalizado suman 8, 3 confirmados en las últimas 24 horas, mientras que 1 más está como sospechoso.“No hay protocolo, absolutamente nada, lo único que nos hacen a la entrada es medir la temperatura, no tenemos sana distancia, no han sanitizado el edificio, sólo un galón de 4 litros que llevaron una vez”, comentó una de las trabajadoras.“No puede ser que estemos en un edificio amontonados como si fuéramos pollos enjaulados (…) en un área estamos aproximadamente 10 personas en un aproximado de 10 metros cuadrados”, precisó otro de los empleados sindicalizados.La delegada de la SEV, Diana Santiago Huesca, declaró el pasado 20 de enero que sólo son 3 casos confirmados de contagios en las oficinas, sin embargo, los mismos trabajadores afirman que son el doble.“Han sido 8 casos pero sabemos que han ocultado, porque los trabajadores de confianza, por ser de confianza, los dejamos de ver pero dicen que los mandaron a alguna comisión pero empieza a rolar que resultaron positivos”, insistió.Ante esta situación, piden laborar de manera escalonada para que no exista hacinamiento en las instalaciones, “no estamos en contra de venir a trabajar (…) pero no podemos permitir estos atropellos, va en contra de la seguridad”.Los empleados precisan que sólo en el área de inventarios de la delegación son 4 casos confirmados.