Preocupan grietas en Distribuidor Vial, en Poza Rica; temen que colapse obra

Desde hace varios meses, en algunos pilares del Distribuidor Vial se han observado grietas que han causado preocupación ciudadana ante el riesgo de que pueda colapsar esta obra, que fue construida por Petróleos Mexicanos, pero no ha sido entregada oficialmente al gobierno municipal de Poza Rica.



El regidor comisionado en Protección Civil y Obras Públicas, Félix Iván García Bustos, dijo que se está trabajando legalmente para que la empresa responsable rinda informes para saber las consecuencias y medidas que se deben tomar ya que es un servicio utilizado por los automovilistas al reducir tiempos en distancias para la zona sur de la ciudad y los municipios vecinos de Coatzintla y Tihuatlán.



Mencionó que se espera la determinación legal que obtenga de la Dirección de Desarrollo Urbano para conocer la responsabilidad del Ayuntamiento de Poza Rica y se tomen cartas en el asunto para las medidas de seguridad que se requieren.



Para la construcción del Distribuidor Vial, el proyecto se inició por gestión del ex alcalde Pablo Anaya Rivera. El curso de su trayectoria sufrió cambios previos a llevarse a cabo, hasta concretarse e iniciar los trabajos por la empresa SIGMA, quien obtuvo la licitación de la obra que tiene una extensión de 3.2 kilómetros con 4 frentes, es el que se ubica bajos del bulevar González Ortega con destino al municipio de Coatzintla, donde se observaron las grietas de mayor dimensión.



Funcionarios de PEMEX presentaron el proyecto en el 2009 con inversión de 383 millones de pesos, de acuerdo al manifiesto de impacto ambiental. Finalmente, anunciaron incremento y dieron a conocer que el costo total de la obra era por 746 millones 700 mil pesos.



Se derribaron más de 200 árboles que se encontraban sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, considerado el pulmón más importante en áreas verdes de la ciudad, lo que afectó el impacto ambiental de la ciudad, de acuerdo con expertos como Martín Vizcarra, quien representaba a la asociación civil “Hola Veracruz”, con objetivos de preservar el medio ambiente.



La obra se dio por concluida en el 2017, en el periodo del ex alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz quien enfatizó repetidamente que PEMEX evadió la entrega oficial de la obra al ayuntamiento, así comenzar a asumir las responsabilidades y urgencias técnicas para su rehabilitación que se necesitaran.



En una de sus últimas entrevistas como edil y ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de la Sección 30, refirió: “todavía en tanto no esté entregado al Ayuntamiento, sigue siendo responsabilidad de ellos cualquier detalle de inconsistencia técnica u operativa que vaya surgiendo”.