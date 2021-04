Preocupante, que la población se descuide y se exponga al virus: Obispo de Veracruz

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, pidió a los feligreses que durante la Semana Santa se cuiden ante el riesgo de contagio por el COVID-19; propuso que de preferencia los convivios sean entre familia y en privado.



Durante la Misa Crismal de este Jueves Santo señaló que es preocupante ver que la población se descuide y se exponga al virus. Por ello llamó a los católicos a tomar las medidas necesarias para evitar la propagación, porque tampoco pueden prohibir no acudir a las playas.



"Que la gente tome conciencia de cuidarse; desgraciadamente, no toda la gente tiene la conciencia de lo que está pasando. Pedir que se sigan cuidando, no podemos tampoco ir contra la libertad de nadie. Pero sí es preocupante que la gente se descuide", dijo.



En la Misa Crismal, que se celebró en la Catedral de Veracruz, sólo se convocó a los presbíteros de la diócesis para renovar los votos sacerdotales.



"(Misa fue para) la renovación de las promesas sacerdotales. Se celebra el amor que Dios nos ha tenido a los hombres. Es el día de la fraternidad, que es lo que da sentido a la fe".



Asimismo, Briseño Arch, señaló que la forma de combatir la violencia es a través de la fe, "nosotros tenemos que ser promotores de la fe, los que creemos en Cristo, el amor y la fraternidad es para cambiar los corazones", finalizó.