Prepa de Orizaba mantendrá inscripción sin grandes cambios para apoyar a jóvenes

Con el fin de abonar a que los jóvenes que desean continuar su educación media superior no encuentren obstáculos, la cuota de inscripción en la Escuela Diurna de Orizaba se mantendrá sin cambios significativos para los estudiantes de nuevo ingreso, señaló el director de la institución, José Manuel Montoro Fernández.Indicó que el semestre anterior los estudiantes que ingresaron cubrieron aproximadamente mil 100 pesos y para el próximo se buscará que no haya un aumento significativo.Montoro Fernández mencionó que ya hay padres que se han acercado a buscar alguna prórroga y se les darán algunas facilidades para que la situación económica no sea un problema.Respecto al uniforme, indicó que habrá algunos cambios que ya se anunciaron, pero los alumnos que ya van de salida podrán continuar utilizando los que ya tenían.Recordó que durante el regreso a las aulas de manera híbrida se les permitió a los muchachos que ya no les quedaba el uniforme que utilizaran pantalón de mezclilla y playera blanca con el fin de no afectar a sus familias.Agregó que aunque el próximo semestre será ya totalmente presencial, se entiende que las familias están en una situación económica complicada y por eso se busca ser flexibles.