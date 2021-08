Por este medio quiero informarle que debido al la nota periodística publicada en su portal, el Colegio Preparatorio de Xalapa decidió publicar en su página de Facebook un comunicado donde da como falsa la información.



Así como yo, más de 43 comentarios de padres de familia coincidimos en que era verdad que al consultarnos por el retorno a las aulas la mayoría votó por el no, pero el Colegio al ver estos comentarios decidió bloquearlos y ya no permitir que los demás padres de familia den su opinión.



Es más que evidente que con este hecho alguien no quiere que se escuche la voz de los padres de familia. Construyamos un puente mediante el diálogo no con imposiciones.



Atentamente,



(…).