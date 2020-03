Preparan Plan DN-III para hacer frente a coronavirus: AMLO

Al reiterar que su administración está preparada y que cuenta con el presupuesto y con los recursos suficientes para hacer frente al coronavirus, o COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que –en caso de que se necesite– su gobierno ya prepara un plan DN-III para hacer frente a esta pandemia.



“Estamos preparados medicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, suficientes camas en hospitales, los medicamentos necesarios y, si se requiere, ya se está preparando un plan DN-III con este propósito. Vamos a contar, como siempre, con el apoyo del Ejército y de la Marina con todo su personal médico, con sus instalaciones", refirió.



Recalcó que no hay falta de recursos, puesto que “siempre hemos considerado que lo más importante son las vidas de las personas, cuidar a la gente, tenemos esa convicción. Somos humanistas, tenemos la confianza de millones de mexicanos que nos creen. Esto lo digo porque no deja de haber campañas de desinformación”, advirtió.



“(Quiero) decirle a la gente que se está actuando de manera responsable y que no debe de caerse en el miedo, psicosis, que no perdamos la calma”, manifestó.



“Es un gobierno que protege al pueblo, ya no es el gobierno de antes, de gobernantes irresponsables que aprovechaban situaciones como ésta para robar, para hacer compras innecesarias en estos tiempos, como quedó la mala costumbre. Venden de todo, ofrecen de todo al gobierno, desde termómetros hasta cubrebocas”.



En este sentido, el Presidente aseguró que se están haciendo compras “pero ordenadas, a buen precio, no vamos a permitir la corrupción”.



Recordó que ayer dio la instrucción de que se adelanten los apoyos para adultos mayores, lo cual será de manera inmediata y en donde se distribuirán 40 mil millones de pesos, porque, señaló, hay muchos adultos mayores pobres, “esto va estar resuelto a más tardar la semana próxima”.



López Obrador indicó que esta dispersión de recursos está resuelta en lugares donde hay instalaciones bancarias pero no así donde se carece de éstas, por lo que, como medida de seguridad, la Guardia Nacional apoyará en la distribución de estos apoyos en todo el país.