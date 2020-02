Presenta alcalde de Zongolica libro en la galería de Arte de Xalapa

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, presentó su libro, “El Fin de la Opresión no es Utopía”, mismo que tiene el objetivo de ser un manual y contribución a los movimientos sociales y a quienes tienen intenciones de llegar al poder.



A decir del edil, se trata de una herramienta para quienes quieran cambiar los destinos de los pueblos.



“Quiero mostrar que sí se puede, yo creo que no debemos dejarles a los grupos del poder económico y político gobernar, exclusivamente a ellos, porque estos grupos no tienen partido ni ideología, ni interés genuino en el pueblo”.



Mezhua Campos señaló que estos grupos que igual están en el PAN, PRI o Morena, utilizan a los municipios como empresas, las usufructúan, pero no dan los beneficios que requiere el pueblo.



En este sentido, dijo que el pueblo organizado muchas veces cree en la grupos de poder, pero lo que se intenta desde El Fin de la Opresión no es Utopía, es cambiar esa inercia.



“Es una pequeña contribución y espero que algunas personas le hagan caso y yo lo que quiero resaltar es que el pueblo se puede gobernar con presidentes municipales, diputados y gobernadores que no respondan a los grupos de poder y a los cacicazgos políticos”.



Lo importante, expuso, es que se responda a una genuina idea de mejorar las condiciones del pueblo.



El libro fue presentado por el reconocido periodista, Jorge Faibre Alvarez y estuvieron presentes regidores, alcaldes y diversas personalidades que acompañaron al edil de extracción perredista en la Galería de Arte en Xalapa.