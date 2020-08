Presenta Gobernador estrategia didáctica para el regreso a clases a distancia

El gran reto en materia educativa en Veracruz durante esta pandemia, es que ningún niño se quede atrás en el conocimiento, asentó el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, al presentar las estrategias para el regreso a clases a distancia y el cual incluye la entrega de 150 mil libros para reforzar la lectoescritura y material didáctico tanto para docentes como para alumnos.



“Vamos a estar preocupados para que todos los jóvenes, todas las niñas y niños les lleguen estos materiales y no existan diferencias, porque sabemos que no todos tienen los medios electrónicos y esto va a ser muy importante para todos estos niños y niñas que en sus casas puedan contar con material que no tengan televisión o no tengan radio, puedan seguir avanzando”, aseveró.



Mediante un mensaje a los veracruzanos, desde la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz en el municipio de Cuitláhuac, donde estuvo acompañado por las autoridades de Educación del Estado, García Jiménez dio a conocer la estrategia didáctica que está impulsando la Subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar.



Se trata de un libro que va a reforzar la educación en los alumnos que pasan de primer año a segundo de primaria, para que su aprendizaje al leer y escribir sea reforzado en sus hogares tanto con el material didáctico, figuras, así como con palabras claves que se utilizan en el hogar y en el ambiente que los rodea.



“Para que los niños que en el momento final de primer año no pudieron aprender a leer y escribir, que hayan sido promovidos a segundo y tengan alguna deficiencia, inmediatamente en sus casas tengan este material”, asentó.



En este sentido, el ejecutivo expresó que se van a repartir más de 150 mil libros para reforzar la lectoescritura en segundo año de primaria, para que se utilicen durante el ciclo escolar en casa.



Como este, dijo, también habrá otros materiales que los maestros tendrán a la mano, como son los cuadernillos que resumen el “Proyecto E”, que se dio a conocer a través de la televisión y también el “Reto Es”, que se trata de otro cuadernillo con diferentes objetivos en materias de Español, Matemáticas y Razonamiento Lógico.



El mandatario estatal recordó que tal como lo anunció el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, todas las entidades tendrán que reiniciar el nuevo Ciclo Escolar 2020-2021 de manera virtual y desde la Sana Distancia, hasta que el semáforo sea verde, de manera que ya se trabaja en las estrategias para que ningún estudiante veracruzano se quede sin sus clases escolares.



Para finalizar, el Gobernador del Estado agradeció el compromiso y esfuerzo de todos los docentes por el bien de la educación en Veracruz.