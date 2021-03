Presenta IVM programa para atender violencia contra las mujeres en el Estado

El actual Gobierno de Veracruz reconoce en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, que en la entidad pondera la desigualdad y discriminación por género y la presencia de una creciente violencia contra las mujeres.



Que la entidad presenta altas estadísticas de violencia en ámbito familiar, feminicidios y desapariciones, con lo que se evidencian mayores tasas de delitos y la inseguridad e impunidad imperantes y con ello, la fragilidad en la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas veracruzanas.



Y no es fortuito que hoy Veracruz tenga la Declaratoria de dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, una por Violencia Feminicida que se centran en 11 municipios urbanos y 47 con población predominantemente indígena; y otra por Agravio Comparado.



Por esa razón, el Instituto Veracruzano de las Mujeres elaboró el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, que se centra en tres ejes de acción: Prevención, Atención y Sanción.



Con la Prevención se busca detener o evitar la violencia antes de que ocurra, a través de impulsar estrategias y acciones coordinadas para prevenir la violencia contra las mujeres, evitando actitudes y estereotipos existentes en la sociedad que han acentuado brechas de género, provocando desigualdad, discriminación y violencia.



La estrategia es institucionalizar la metodología de la Perspectiva de Género en el Gobierno del Estado de Veracruz, para fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres.



El eje de Atención contempla un conjunto de servicios especializados, integrales, gratuitos con perspectiva de género proporcionados por las instancias gubernamentales a cualquier mujer víctima de violencia de género, a sus hijas e hijos y cuya finalidad es el fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su empoderamiento.



Además de proveer de servicios integrales a mujeres y niñas víctimas de violencia en todos los ámbitos en el sector público, considerando para ello sus necesidades y factores de riesgo; por medio de la total coordinación intra e interinstitucional que permita a las mujeres y niñas una atención inmediata, eficaz e integral.



Asimismo, mediante este eje que seguirá siendo confidencial y gratuito se busca, además, la homologación de prácticas y procedimientos en las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal que brindan servicios de atención a mujeres y víctimas de violencia.



Y en el eje de la Sanción se busca avanzar hacia la garantía de la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia para niñas y mujeres víctimas de violencia, privilegiando la salvaguarda de la vida, integridad y seguridad.



Para ello establece una estrategia que promueva la debida diligencia y el trato digno en la procuración e impartición de justicia, para mujeres y niñas víctimas de violencia.



Y se fortalecerán las instituciones encargadas de procuración e impartición justicia, a fin de que se actúe:



De manera pronta y ex oficio; de manera exhaustiva en las investigaciones; garantizando la participación activa de las víctimas en los procesos; tomando en cuenta las capacidades y especialización de las instituciones y actuando de manera eficiente, efectiva y expedita para mujeres y niñas víctimas de violencia.



El IVM señala que el Programa Estatal se articula acorde a la normativa jurídica y programática correspondiente, con la finalidad de que las dependencias y entidades de la administración pública estatal, identifiquen las acciones viables para incidir en las diversas realidades de las mujeres y niñas veracruzanas.