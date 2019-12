Presentan ante juez a chofer que hizo destrozos chocando autobús, en Boca del Río

En el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, hubo un fuerte accidente vial, al estrellarse un camión del servicio urbano, de la ruta 85, contra dos carros estacionados, un Versa y una Eco Sport, compactándolos y arrastrándolos.



Las unidades quedaron arriba de la banqueta y estrellados contra unos locales comerciales; incluso arrancó dos postes, uno de concreto y otro de madera, así como tendido telefónico y de televisión por cable.



Al sitio se trasladaron elementos de la Cruz Roja, Bomberos Conurbadosy Agentes de Tránsito Municipal de Boca del Río para atender la emergencia.



El chofer quedó en calidad de presentado para que responda por el accidente.



Esto tuvo lugar la tarde del viernes en las calles de Dos de Abril, entre Paseo Jardín y Américas en el citado fraccionamiento.



Según versiones, el autobús del servicio urbano, número U-1336, ruta 85 , conducido por Luis Cervantes Ortega, iba circulando sobre la calle de Dos de Abril y casi al llegar al cruce con Paseo Jardín, perdió el control por cuestiones no claras y embistió a dos carros estacionados, empujándolos sobre la banqueta, arrancando ramas de árboles, tendido de cables telefónicos y de televisión por cable.



La loca carrera del autobús terminó fracturando un poste de concreto y aventando uno de los carros, una camioneta marca Ford, tipo Eco Sport, de color gris contra la fachada de una tienda.



Mientras que por un costado del autobús quedó el otro automóvil estacionado, marca Nissan, tipo Versa, de color azul, totalmente destrozado. Ambos fueron pérdida total por los severos daños materiales.



Los vecinos y dueños de los carros salieron ante el brutal golpe y evitaron que el chofer pretendiera irse, permaneciendo en la cabina de su unidad. Luis Cervantes Ortega dijo que le falló la palanca de velocidades y se le trabó, llevándose todo a su paso.



Para fortuna del sujeto no había peatones en su loca carrera y los pasajeros del urbano presentaron golpes leves y crisis nerviosa. Los paramédicos de la Cruz Roja arribaron para atender a los pasajeros del urbano.



Mientras que Bomberos Conurbados de Boca del Río contuvieron derrame de líquidos de los vehículos y verificaron que los cables no fueran de corriente eléctrica.



El sitio fue asegurado por Agentes de Tránsito Municipal de Boca del Río, los cuales desviaron la circulación y pidieron maniobras de grúas para remolcar los carros siniestrados.



El poste de concreto fracturado fue apuntalado y se procedió más tarde a su retiro con el apoyo de personal de CFE y del Ayuntamiento.



Un oficial perito recabó la información para elaborar el parte de accidente y deslindar responsabilidades.



Los ajustadores de seguros de los carros dañados se presentaron para valorar, indicando que si eran pérdida total y de no cubrirse el pago de las mismas, interpondrían denuncias penales.