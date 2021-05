Presentan candidatos/as propuestas para “regresar la tranquilidad” y seguridad a Xalapa

Los aspirantes a gobernar Xalapa a partir del 1° de enero de 2022 manifestaron que para regresarle la tranquilidad a la ciudad, es necesario recobrar la confianza entre los ciudadanos y la Policía, incrementar el número de elementos que la integran y capacitarlos, hacer uso de herramientas tecnológicas para vigilarla y controlar sus accesos desde los municipios conurbados.



Al participar en el debate organizado por alcalorpolitico.com, también coincidieron en darle al Ayuntamiento mayor poder de decisión en la materia, establecer programas de participación ciudadana, aunque también discreparon en el establecimiento de retenes.



Y es que ante el último reporte de la organización “Alto al Secuestro”, que refiere que Xalapa es el segundo municipio a nivel nacional con mayor número de secuestros, además de los reportes de homicidios, extorsiones, cobro de piso, homicidios, robo a casa habitación y robo de vehículos, convergieron en su propósito de “pacificar” la Capital del Estado, quien anteriormente resaltaba por ser segura.



Con “Xalapa eres tú”, Cinthya Lobato busca generar confianza



La candidata de Unidad Ciudadana (UC), Cinthya Lobato Calderón, le apuesta a un programa denominado “Xalapa eres tú”, con el que se buscará crear el “triángulo de la confianza”.



“Estoy convencida de que los ciudadanos debemos garantizar la permanencia del Estado democrático de derecho a la participación ciudadana. Construiremos el triángulo de la confianza que se compone de seguridad ciudadana, confianza inversionista y cohesión social”, expuso.



Dijo que se debe cambiar el “viejo concepto” de seguridad pública por el de seguridad ciudadana para recuperar “la tranquilidad y la paz en Xalapa”, cuyas calles pasaron de ser “otra fuente de alegría” para convertirse, según ella, en una “fuente de temor”.



Se comprometió, además, a tener bajo el mando de su gobierno la seguridad en la Capital, señalando que el programa “Xalapa eres tú” se implementará en la 670 colonias, realizando un diagnóstico por cada una de ellas bajo dos estrategias: recuperación de espacios públicos y análisis de vulnerabilidad y riesgo.



Consideró que la ciudad necesita 879 policías como mínimo pero actualmente tiene 351, cifra que no cubre ni siquiera el 50% de las colonias existentes.



Inteligencia policial y social para enfrentar delitos: Raúl Arias



El abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Arias Lovillo, sostuvo que tras sus recorridos por las colonias ha podido constatar la violencia que ha permeado a todos los sectores sociales, comprometiéndose a ir “con todo” para garantizar la seguridad.



“Estamos comprometidos a construir el mejor programa de seguridad ciudadana del país. Para ello vamos a trabajar indudablemente con un programa de prevención del delito; hay que adelantarse con inteligencia social, con inteligencia policial, al delito”, expuso.



Al citar el dicho “más vale prevenir que lamentar” los sucesos delictivos, agregó que el eje central de su programa será la capacitación de la Policía, la cual buscará que sea colaborativa y no punitiva.



“Vamos a promover la participación de la ciudadanía. Es muy importante que la ciudadanía participe en este programa de seguridad, hay que hacer una inversión importante en cámaras que permitan la vigilancia de colonias y barrios”, señaló.



Planteó que se debe buscar la colaboración con los distintos niveles de Gobierno, Estatal y Federal, que permitan impulsar su propuesta de seguridad.



Regresaremos los puestos de vigilancia en colonias: Antonio Frutis



Antonio Frutis Montes de Oca, postulado por el Partido Cardenista (PC), dijo que de ganar el 1° de junio, regresará a las colonias los puestos de vigilancia o bases de seguridad.



Y es que lamentó que Xalapa sea en la actualidad “una ciudad de temor”, en la que se observan policías “con metralletas” sin que la seguridad se dirija a cuidar a los ciudadanos.



“Dentro de mis propuestas está capacitar e incrementar a los elementos de seguridad municipal y darles mejor sueldo, darles herramientas adecuadas para poder prestar un mejor servicio a los xalapeños”, aseguró.



Planteó dotarlos de cámaras y que dichos uniformados pertenezcan al municipio y no al Gobierno del Estado, sosteniendo que los poco más de 300 elementos, que cubren tres niveles de turnos (mañana, tarde y noche), no son suficientes.



Con una App, policía atenderá llamados de auxilio: Itzel Jurado



Al recordar que la seguridad es un derecho humano, la abogada Itzel Jurado Ortiz, abanderada de Redes Sociales Progresistas (RSP), propuso la pacificación de Xalapa a través de una aplicación móvil con la que la Policía Municipal brinde auxilio inmediato a la ciudadanía.



“Eso necesariamente implica la instalación de cámara de vigilancia e internet en toda la ciudad. Aparte requerimos aumentar y capacitar el número de policías y sensibilizarlos en materia de derechos humanos y en perspectiva de género”, especificó.



Indicó que en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, en el apartado de Cultura de Paz y Derechos Humanos, reconoce que el Estado enfrenta una severa crisis en materia de seguridad pública y que la violencia se ha incrementado significativamente, aunado a que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI señala que la percepción de la inseguridad es de más del 87 por ciento.



Programa “Xalapa en Paz” regresará seguridad a la ciudad: Eduardo Carreón



Al igual que sus demás adversarios electorales, Eduardo Carreón Muñoz, candidato de Fuerza por México, señaló que hacen faltan alrededor de 800 o mil policías en la ciudad, para lo cual propuso un programa permanente denominado “Xalapa en Paz” que permita regresar la seguridad a la Capital.



Lo anterior, a través de la capacitación y profesionalización de los uniformados policiacos, que no deje de lado el desarrollo económico y la modernización de la urbe.



Presentó el proyecto inteligente “Halcón Xalapa”, basado en una “plataforma espejo” que trabaje coordinadamente con el Ejecutivo Estatal, estableciendo arcos de seguridad en los 7 accesos al municipio: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, autopista a Veracruz, Tlalnelhuayocan y El Castillo.



“Creo que es necesario robustecer los filtros de seguridad y con esto hablo del acompañamiento, sí tecnológico pero también de derechos humanos y garantías laborales para las y los policías”, recalcó.



Lamentó que después de que en 2003 Xalapa recibiera el reconocimiento como la ciudad más segura del país, “hoy está un poco, sino es que mucho, abandonada”.



Citando información de la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que diariamente desaparecen en la ciudad 5 mujeres, entre ellas menores de edad.



Proponemos tres ejes para mejorar la seguridad: Carlos Irving



El candidato de Todos por Veracruz (TXV), Carlos Irving Vite Sicilia, afirmó que su partido propone 3 ejes para mejorar la seguridad de los xalapeños: el primero, sería un programa de “Policía Itinerante” con la instalación de módulos en las diferentes zonas identificadas como alto riesgo, así como de botones de pánico.



En segundo lugar, dijo, se prevé la inversión en tecnología para hacer frente a los delitos y en tercer lugar, la implementación de un programa que permita recuperar los valores que le han dado a los capitalinos su identidad.



“Debemos involucrar a la sociedad en el cuidado de todos, sólo así lograremos que las nuevas generaciones vivan en armonía”, destacó al acotar que desde su Gobierno Municipal presionaría a la Federación para que regrese los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG).



Mencionó que la seguridad es una de las “deudas más grandes” que tienen los tres niveles de Gobierno con Xalapa, quien de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad, el 66.4 por ciento de la población mayor de 18 años afirma vivir en la inseguridad, cifra que incrementa al 71 por ciento entre las mujeres.



Retiraremos retenes “inconstitucionales”: Uriel Flores



Contrario a otros de los contendientes, Uriel Flores Aguayo, de ¡Podemos!, se mostró en contra de los retenes que la Policía Estatal ha establecido en diferente puntos de la ciudad, mismos que a su juicio “violan la Constitución y nuestras garantías individuales y afectan a la ciudadanía”.



Manifestó que los xalapeños “estamos indefensos, estamos en manos de la policía sin orden, sin control y de la delincuencia de todo tipo, el Cabildo, el Ayuntamiento como un rol muy pequeño en esta materia y desprotege a la ciudadanía, hay que eliminar los retenes”, reiteró.



Además, comentó que se debe “acabar con el negocio de las grúas que lastima a la ciudadanía xalapeña” y profesionalizar a la Policía Municipal, duplicándose o triplicándose el número de sus integrantes.



“Para que el Ayuntamiento tengan injerencia en materia de seguridad ciudadana por Ley, la seguridad pública por ser la Capital estaba reservada al Ejecutivo pero se puede convenir con el Ejecutivo Estatal para que el Ayuntamiento tenga una mayor participación en la seguridad ciudadana”, reafirmó.



Recobraremos la confianza de ciudadanos hacia policías: José Alberto Pérez



José Alberto Pérez Fuentes, de Encuentro Solidario (PES), se pronunció por recobrar la confianza entre el Policía y el ciudadano, proponiendo un “policía de barrio”, es decir, “que los barrios se cuiden entre sí para que el ciudadano conozca al policía”.



Además, propuso un “grupo de inteligencia” con tecnología y un “grupo de reacción inmediata”, para lo cual se han reunido con exmilitares que han ocupado cargos públicos nacionales e internacionales que le ayudaron a diseñar el “Plan de Xalapa”.



“Debemos de ser un poco más inteligentes. Tenemos bien identificados los cobros de piso, tenemos bien identificado peso a peso, tenemos bien identificado lugares donde hay laboratorios de drogas, porque ya hicimos un diagnóstico exhaustivo”, aseveró.



Otro de sus planteamientos es incorporar a la Alcaldía las Direcciones de Tránsito y Transporte Público, para que dejen de pertenecer al Estado.