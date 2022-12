Presentan denuncia colectiva contra presunto docente acosador, en Veracruz Puerto

Madres y padres de familia acudieron a la Fiscalía Especializada del Estado para denunciar a docente de la primaria Tablajeros Número Uno del Puerto de Veracruz, por tocar sexualmente a sus hijas de escasos 6 años de edad.Fueron tres parejas las que declararon que sus hijas fueron víctimas, pero señalan que tienen conocimiento de un total de cinco casos que apuntan al mismo profesor de educación básica por realizar tocamientos a las menores de edad.Se trata del profesor Israel Gutiérrez Polito, quienes los padres señalan de acosador de menores, pues afirman que hasta vía mensajes por redes sociales les escribe cosas impropias a niñas de cuarto año de primaria.“Nosotras nos contó nuestras hijas y no sólo es uno o dos casos pues tenemos conocimiento que hasta ahora son cinco las niñas que han sido víctimas de este maestro, ni modo de no creerles a nuestras hijas si son unas niñas que no tienen nada de maldad”, contó Paola, una de las madres afectadas.“Nos comentó hoy nuestra hija al preguntarle que el maestro prácticamente a todas las niñas les hace lo mismo, pasarlas al frente a que hagan una actividad y aprovechaba para masajearlas y tocarles sus pompitas y sus espaldas, así empezaba él, prácticamente decía mi hija que a todas les hacía lo mismo”, dijo otro padre de una de las niñas.Una de las madres afectadas dio conocimiento al Director, quien le recibió la denuncia de manera escrita y retiró del salón de clases al maestro Israel desde este lunes, por lo que ya no da clases por suspensión temporal.Sin embargo, al saberse de los demás casos, han decidido de manera colectiva realizar una denuncia formal por lo que esta noche acudieron a la Fiscalía Especializada para los Delitos Contra la Mujer, Niñas y Niños.Al unísono, familias afectadas reclaman que las autoridades de la Secretaría Educación del Estado intervengan, ya que temen que el caso se quede una falta administrativa o una llamada de atención al profesor. Lo que exigen es que le sea retirada su licencia para estar frente a un aula o cerca de niños y pueda seguir acosando a las menores.Además, hacen el llamado para que otras víctimas del docente puedan unírseles paralizar la denuncia colectiva correspondiente, ya que aseguraron tienen conocimiento de una niña que fue retirada de la misma escuela al sufrir el mismo tipo de acoso sexual.