Presentan denuncias contra 12 ex administradores de aduanas

El administrador General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, informó que ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de 12 administradores de aduanas en diferentes partes del país, por corrupción y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.



“Hemos presentado varias denuncias, destituimos a varios administradores, hasta ahora hemos cesado con el tema con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a 12 administradores de Aduanas, algunos tienen congeladas las cuentas bancarias, todos se han ido a la FGR y esperamos que pronto tengamos más resultados”, expresó.



Durante entrevista luego de una reunión en palacio nacional, explicó que las denuncias derivan de lo “tradicional”, es decir, porque no corresponden sus ingresos con sus egresos, sus movimientos bancarios, manejo de efectivo y viajes internacionales que no tienen ninguna justificación.



“O algunos casos también donde se dan prácticamente colusión de los administradores con el crimen organizado. Es un tema muy importante, lo que les diría es que lo que encontramos en las aduanas eran dos grandes grupos, por decirlo de la manera, que incidían en el manejo de las aduanas, que era un grupo en Baja California y otro grupo en Tamaulipas”, especificó Duarte Olivares.



Estos bloques eran muy importantes y donde se concentraba la mayor actividad ilícita en las aduanas.



“Grupos incrustados en las aduanas, de funcionarios asociados entre ellos y evidentemente con presunción de que estaban asociados con el crimen organizado”, expuso.



Por tanto, el funcionario federal reconoció que “la limpia” al interior de las aduanas mexicanas no ha sido tan rápido como esperaban, pero ha tenido un impacto positivo tanto en el incremento de la recaudación, como en el aumento de todos los aseguramientos de seguridad nacional.



En este sentido sostuvo que en 17 aduanas se cuenta con la presencia de la MARINA Armada de México y en cuatro, arrancó una prueba piloto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que son Colombia en Nuevo León, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.



“Estamos ya próximos a hacer la siguiente intervención por parte de SEDENA, estamos trabajando en eso para que se cumpla a priori la instrucción del presidente y terminemos de limpiar el tema de las aduanas”, insistió.



De igual forma, Horacio Duarte asentó que lo “más grave” en las aduanas, es el ingreso de armas, drogas y dinero en efectivo en el caso de la frontera norte y en Tamaulipas, además el tema del contrabando de hidrocarburos.



“Hay una presencia muy grande, sobre todo en la aduana de Reynosa, que en algún momento la cerramos para el ingreso de hidrocarburos, son los productos que más tenemos como detectados, que se da el contrabando”.



Especificó que en Tamaulipas hay dos tipos de contrabando, el denominado “bronco”, que no paga dinero por la importación, o el contrabando técnico, donde declaran fiscalmente un producto menor o un volumen menor al que se declara.



“Encontramos que traían Diesel y lo declaraban como biodisel, que tiene una fracción arancelaria más baja, un pago menor, entonces al entrar como biodiesel, la Hacienda Pública recibe menos recursos y por lo tanto hay un daño a la Hacienda Pública”, dijo.



Horacio Duarte enumeró que de los 49 administradores que habían cuando llegó a la Administración General de Aduanas, se han retirado a 32, “y nos faltan los siguientes, que estamos en el proceso de hacer las investigaciones entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Administración General de Evaluación”.



Adicionó que se ha incrementado en mil por ciento el decomiso de sustancias para la elaboración del fentanilo, principalmente en las aduanas de Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que si bien entran con documentos legales, por ser sustancias lícitas, el volumen de importación no se corresponden con la demanda del mercado nacional.



“A partir de ahí encontramos que el incremento de sustancias asociadas a la creación de fentanilo es muy alto. El tema de la industria perfumería hay una sustancia que se utiliza para las ficciones de los colores de los perfumes y está altísimo el número de importación de esta sustancia que no corresponde al mercado de producción Nacional de la industria del perfume”.



Hay otro compuesto que se usa para el fentanilo que está asociado al clembuterol para la engorda de animales, por lo que si se encuentra que hay un incremento estadístico muy arriba de lo que el mercado está requiriendo lícitamente, es como se identifica que es una importación para cuestiones ilegales, expuso.



El funcionario aseguró que por esto siempre hay detenciones de la tripulación de los barcos y de los agentes aduanales, los cuales de ponen a disposición de la FGR.