Presentan denuncias por presunto daño patrimonial en Veracruz Puerto y Playa Vicente

Veracruz y Playa Vicente son los actuales Ayuntamientos que fueron denunciados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por un daño patrimonial en su primera Cuenta Pública (2018) de 10 millones 812 mil 754.02 pesos; denuncias que se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.



El Ayuntamiento de Veracruz, que presidió el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, en la Cuenta Pública 2018, resultó con un presunto daño patrimonial por 13 millones 339 mil 877.07 pesos, de los cuales, sólo pudo comprobar 3 millones de pesos y quedaron pendientes por solventar 10 millones 339 mil 877.07 pesos.



Mientras que el Ayuntamiento de Playa Vicente, que fue administrado por Gabriel Antonio Álvarez López, de la coalición PAN-PRD, resultó con un daño patrimonial por 712 mil 249.01 pesos, de los cuales, sólo pudo comprobar 239 mil 371.88 pesos y no solventó 472 mil 877.13 pesos.



La denuncia en contra del Ayuntamiento de Veracruz se derivó de la observación FM-193/2018/013 DAÑ por un saldo no ejercido no solventado.



El ORFIS detectó que el Ayuntamiento no ejerció en su totalidad los 10 millones 339 mil 877.07 pesos procedentes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos.



Además de no haber cumplido con el principio de Anualidad, no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).



Aunado a ello, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente envió al ORFIS el expediente administrativo PMAVER/DJ/EXP-051/2019, a través del cual expuso la problemática ambiental que ocurre en el municipio de Veracruz por el manejo de los residuos sólidos.



Se señala que como resultado de la inspección “in situ” a través de la orden de visita No. 503/2019, se puede apreciar que el concepto por el que se erogaron los pagos fue por motivo de un relleno, el cual como anteriormente se observa es un tiradero a cielo abierto, lo que ha generado un impacto ambiental de desequilibrio ecológico.



Por lo que la PMA requirió al ORFIS para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, solicite al Ayuntamiento de Veracruz que reintegre los recursos erogados que se le pagaron a la empresa “Veolia Residuos Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable”, por concepto de servicios de relleno sanitario y disposición final de los residuos sólidos municipales.



En Playa Vicente, en la Cuenta Pública 2018, la obra observada fue la FM-130/2018/006 DAÑ consistente en la “Construcción de puente vehicular en la localidad Arenal”, con una inversión de 712 mil 249.01 pesos procedentes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.



Según estados financieros al 31 de diciembre de 2018, reflejan un saldo no ejercido de 472 mil 877.13 pesos, soportado con el saldo en bancos; lo que demuestra que el ente no ejerció en su totalidad los recursos recibidos del Fondo, por lo que no cumplió con el principio de Anualidad; además, no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).



En el proceso de solventación al Pliego de Observaciones, el Ayuntamiento argumentó que al saldo señalado como no ejercido correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 por 472 mil 877.13 pesos, le sumaron la última ministración recibida en enero de 2019, haciendo un importe total de 712 mil 249.01 pesos y que dicho monto fue comprometido para ejercer durante el Ejercicio 2019, mediante Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, no exhibió el soporte documental de las erogaciones realizadas en el primer trimestre del Ejercicio 2019.